Ennek a lényege, hogy az elsősök a szüleikkel rövid időre beköltöznek az intézménybe, hogy az első tanítási napon ne legyen számukra az életük új helyszíne teljesen ismeretlen.

– Régi-új kezdeményezése ez az iskolának – tudtuk meg Gálosfai Tímea intézményvezetőtől. – Korábban már volt hasonló kezdeményezésünk, de most egy kicsit kiszélesítve az elképzeléseinket, felelevenítettük a régi szokást.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az intézményvezetőtől megtudtuk, csak az elsősöket érinti a beköltöző show.

– Szerettük volna, ha családi háttérrel, a gyerekek a szüleikkel együtt hozzák be a felszerelési eszközeik egy részét. De most még otthoni kedvencek, egy kis párna, vagy egy plüss állatfigura is belefér a költözésbe. A tanítónénikkel együtt történik minden, beszélgetnek a szülőkkel, a gyerekekkel. Az a célunk, hogy az első tanítási napon már ismerős legyen a kicsik számára az iskola.

A kötetlenséget az is jelentette, hogy délután két órán keresztül tartott a beköltözés, mindenki akkor érkezhetett, amikor akart, és addig maradt meddig akart.