Az elmúlt napokban minden a párizsi olimpiáról szólt. Én is, amikor csak tehetem, követem az eseményeket. Engem nemcsak a versenyek, hanem a sportolók nyilatkozatai is nagyon érdekelnek, sok mindent meg lehet azokból tudni. Rabb Krisztián abszolút újonca volt a magyar kardcsapatnak, amely második lett Dél-Korea mögött. Az elődöntő után az újonc nagyjából az alábbiakat mondta: Nem izgultam, úgy voltam vele, nagyon nem kell mást csinálni, csak vívni, azt meg úgyis tudok. Hogy tud, azt a fináléban is bizonyította, igaz, ez is kevés volt az aranyhoz. De az is igaz, hogy a koreaiak olyan formában vívtak, hogy őket megverni nem lehetett.