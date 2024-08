Szent István-napi Kenyérverseny

A Magyar Pékszövetségnek is van egy különleges szakmai programja az ünnephez kapcsolódóan: immáron tizenharmadik alkalommal hirdették meg a Szent István-napi Kenyérversenyt. Idén a Balmaz-Sütöde Kft. terméke, a "Nagyapám kenyere" lett a győztes. A receptúra szerint négyféle lisztből, valamint só, víz, sertészsír és főtt burgonya felhasználásával készítik hagyományos, 12 órás kovászolási folyamattal.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dunaújváros Kenyere

Jól hangzik a leírás alapján, de ha már itt tartunk, finom burgonyás kenyérrel idehaza, Dunaújvárosban is büszkélkedhetünk a Széchenyi Pékség jóvoltából. Ráadásul minden eladott darabja után ötven forint gyarapítja azt a jótékonysági alapot, amelyet negyedévente ajánlanak fel más és más helyi szervezet számára (az oktatás-nevelés, a szociális ágazat, az egészségügy, a kultúra, a sport és a közbiztonság területéről egyaránt). Ez a Dunaújváros Kenyere akció, amelyet a sütőipari cég 2016-ban indított el az akkori önkormányzattal közösen, és azóta hagyománnyá is vált. A vásárlók szeretik-keresik ezt a terméket, az adománnyal pedig támogathatják a közösségek célkitűzéseit. Nemcsak eme karitatív dolog teszi különlegessé és dicséretessé a Széchenyi Pékség munkásságát, hanem a hagyományok és a szakma iránti tisztelet is. Például idén Húsvétkor is megszentelt kalácsok kerültek a boltok polcaira, az ünnepre sütött termékeket Kovács István görögkatolikus parókus áldotta meg. Az augusztus 20-i ünnepre pedig már az idei termésből őrölt liszttel készítették a kenyereiket, az alapanyagot a dunaföldvári malomból vásárolják hozzá. Róka Sándor, a Széchenyi Pékség kereskedelmi vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, ebben az ünnepi időszakban kétszer annyi kenyeret adnak el, mint általában. Azt tapasztalják, hogy a vásárlóik ilyenkor jobban szeretik a hagyományos, kerek formájú kenyereket, de emellett természetesen még többféle termékkel is szolgálnak a kínálatban. Mint mondta, büszkeséget jelent számukra az, hogy Dunaújváros, Rácalmás, Mezőfalva és Adony államalapítási ünnepségeire is az ő kenyereiket viszik.