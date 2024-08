Édesapja, aki az Alba Volánnál dolgozott gépkocsivezetőként, nagy hatással volt Eszterre. Gyakran utazott vele és már óvodás korában eldöntötte, hogy követni fogja példaképét ezen a pályán. Eszter korán megszerezte az összes szükséges jogosítványt, és hamarosan megkezdte a karrierjét buszsofőrként, bár nem volt könnyű dolga.

Eszter számára buszsofőrnek lenni, nem csupán egy hivatás volt, hanem gyermekkori álma megvalósulása

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

„Először nem tudták, hogy ez most áprilisi tréfa lesz vagy sem. Láttam, amikor az út széléről lefotóztak menet közben,” meséli első dunaújvárosi munkanapjáról, amely 2000. április 1-jén volt. Az utasok meglepődve és kíváncsian figyelték, ahogy egy nő vezeti a buszt. Eszter számára azonban ez nem csak egy hivatás volt, hanem gyermekkori álma megvalósulása. „Édesapám nagyon büszke volt rám.”

Az oktatói pálya kezdete és sikerei

Eszter 2000-ben kezdett buszsofőrként dolgozni az Alba Volánnál, egy rövid, fél éves BKV-s kitérő után. Nem sokkal később, az Alba Volán Autósiskola vezetője, Szőke Istvánné, felvetette az ötletet, hogy legyen oktató. Eszter így 2001-ben megszerezte az oktatói képesítést, és 2002-ben már oktatott is a Volánnál. Kezdetben a buszvezetés mellett végezte az oktatói munkát. 2007-ben a Volánbuszhoz került, ahol távolsági gépkocsivezetőként dolgozott, de 2015-ben már kizárólag az oktatásra koncentrált, mert egyre több tanítványa lett.

Gyakran előfordul, hogy egy-egy család több tagja is Eszternél tanul meg vezetni

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

„Amikor én 2001-ben oktatóként vizsgáztam, legalább három kategóriás jogosítvánnyal kellett rendelkezni, és nem volt megkötve, hogy melyik három. Amikor levizsgáztam, azokat a kategóriákat oktathattam, amelyekre jogosítványom volt. Nekem már megvolt a személyautó, a teherautó, a nehéz pót- és az autóbusz jogosítványom, így ezeket taníthatom” – meséli Eszter.

Jelenleg a STOP és a Kobela Autósiskola színeiben, személyautó és buszvezetést okítok a térségben.

„Nagyon felemelő, hogy a jó hírem szájhagyomány útján terjed, és emiatt választanak engem” – mondja büszkén Eszter. Sok tanuló választja őt a visszajelzések szerint, mert úgy érzik, női oktatóként jobban megérti őket, és nyitottabb a problémáikra. Emellett a szülők is biztonságban érzik nála gyermekeiket. Gyakran előfordul, hogy egy-egy család több tagja is nála tanul meg vezetni. „Az egyik B kategóriás tanulóm nemrég vizsgázott le teherautóból, és most autóbuszra készül, ráadásul ő is nő. Vagy van olyan B kategóriás tanulóm, aki később buszos tanulóm is lett. Jó látni, hogy fejlődnek a tanítványaim.”