Első látásra úgy tűnhet, hogy az önkormányzat újonnan kialakított parkolási koncepciójának része az, hogy már a Diego áruház előtti bokorban is új parkolóhelyet láttak, amit ez az autó el is foglalt. Persze a KRESZ szabad fordításban azt mondja, hogy ahol nem tiltják ott meg lehet állni. Nos, a város "új parkolóinak kialakítása" ezen elv alapján működik, igaz egy kis murvával színesítve. Figyeljék meg, hogy a legtöbb helyen nem igazolja P betűvel jelzett közlekedési tábla azt, hogy az a murvás terület dedikált parkoló. Arról nem is beszélve, hogy az önkormányzat által kommunikált új parkolók kialakítása és a zöld területek növelésének szándéka - a tudomány jelenlegi állása szerint - egymással fordítottan arányos! Bár az augusztusi rendkívüli városi közgyűlés által városmarketingre megszavazott több tízmilliós összeg ennek tudatformálására is "hasznos" lehet.