- Az elválás okozta stressz mindenkit megvisel - hangsúlyozza az óvodapedagógus - szülőt, gyermeket egyaránt. Az óvó nénik, dajka nénik dolga, hogy ezt az időszakot, ezt a folyamatot megkönnyítsék. Természetesen az együttműködés nagyon fontos a szülők részéről is. Javaslom, mindenképpen fogadják meg az előzetesen, az ismerkedési napokon, szülői értekezleten elhangzott tanácsokat, melyeket az óvó néniktől kaptak.

Végül néhány praktikus tanács: Reggelente elköszönéskor ne surranjunk ki, hanem búcsúzzunk el, és minden alkalommal mondjuk el a kicsinek, hogy mikor és ki fog érte jönni. Praktikusabb az idő helyett eseményhez kötni a találkozást pl.: ebéd után, alvás után. Ha nem tudjuk a pontos időpontot, mondjunk neki inkább egy későbbit, mert ha hiába vár ránk a megadott időben, az törést okozhat benne. Biztassák kisgyermekeiket, hogy jól fogja magát érezni az oviban, sok új és érdekes játékkal játszhat majd, lesznek új barátai, az óvó nénik mindenben segítenek neki.

Az óvodakezdés nem csak a gyermeknek, de a szülőknek is nehéz. Ha a kicsi azt látja, hogy mi is sírunk, fájdalmasan ölelgetjük, és hosszúra nyújtjuk a búcsúzást, ő sem fog tudni megnyugodni. Bíznunk kell magunkban, gyermekünkben és az óvónőkben is, akik a gyermekeinkért vannak ott, és segítik az óvodába való beilleszkedést, a gyermek óvodai életét.