Cserna Gábor kilenc éven keresztül volt Dunaújváros polgármestere, előtte a Fidesz egyik helyi alapítója, a közelmúltig a helyi szervezet elnöke, rövid ideig országgyűlési képviselő, és most az utolsó öt esztendőben közgyűlési képviselő volt. Most októbertől már képviselő sem lesz. Hivatalos közéleti szerepvállalása most véget ér. Visszaemlékezésre, múltidézésre, kényelmetlen és kedves történetek felidézésére, néhány kérdés tisztázására kértük fel. Tettük ezt azért, mert most már nincs és nem lehet semmilyen felhangja azoknak, amit mond. Beszélgetésünket, a jóváhagyása után több részben tesszük közzé. Előző részünket a parlamenti képviselői időszakánál hagytuk abba, s arról beszélt utoljára, hogy miért is hívták Néma Leventének...

- Mindig is jobban érdekelt a helyi közéleti szereplés. A tegnapi történetet elmondhatom? Tegnap megint másfél óráig polgármesternek éreztem magam. Július 5-én, Emese napon történt pénteken, amikor a legjobb barátom, ő a volt feleségem, öt órakor fölhívott, hogy segítsek, mert napok óta többszáz méh költözött melléjük. Ment haza a volt feleségem a munkahelyéről és látta, hogy estére még többen voltak. Hát mi a teendőm ilyenkor, hívtam a város jegyzőjét, akit nem értem el. Hívtam az aljegyző urat, aki fölvette a telefont, intézkedett, de közben a Lóki Richárd parancsnok úrral is beszéltem, aki már mondta, hogy polgármester úr, intézkedtünk...Aztán visszahívott a jegyző úr, hogy miben segíthetek polgármester úr? Nagyon jó érzés volt, hogy valami gond megint megoldódott.

Te vagy a város, Gábor!

- Neked fontos, hogy még polgármesternek hívjanak?

- Nem. Persze, hogy nem. Nekem sokkal fontosabb, hogy megismernek az utcán, megszólítanak, megállítanak, kérdeznek, segítséget várnak, kérnek, és ha tudok, akkor segítek. Jól esik. Persze, jól esik, ha polgármesternek szólítana. Nem fontos, de jól esik.

- Kilenc év volt az életedből.

- Több, mint kilenc év volt...

- Azt az időszakot szeretted?

- Igen is, meg nem is. Ráment a házasságom erre a kilenc évre… Egyébként meg igen, mert segíteni szerettem. Nem a protokoll része miatt.