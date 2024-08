Júniusban az I. Ambrózia Fesztiválon a görög istenek Dunaújvárosba költöztek egy kis időre. A duol.hu és a Dunaújvárosi Hírlap is nyomon követte a fesztivál eseményeit. Az idén debütált négynapos popfesztivált a szakma és a közönség is magas színvonalúra értékelte, amelyet a dunaújvárosi kötődésű Euroshow Kft. rendezett. A fesztiválhoz kapcsolódó nyereményjáték fő díja egy 4 napos páros belépő volt a spanyolországi Medusa Fesztiválra, amelyet Ősi Dalma nyert, aki párjával, Ragács Attilával érkezett meg spanyol honba, ahol egy hetet tölthettek el.

Fotó: ŐD és RA

A spanyol Valencia tartomány béli Cullera városában megrendezett Medusa Fesztivál idén is nagy siker volt. Az előzményekről és a fesztiválos nyaralásról Dalmától kaptunk összefoglalót, amit örömmel teszünk közzé.

Így kezdődött

„Egy februári estén, pár hónappal ezelőtt kitaláltuk, hogy veszünk napijegyet az Ambrózia Fesztivál 2024 -re – tette közzé Dalma a Facebook profilján. Akkor még nem gondoltuk, hogy ezzel a döntésünkkel nem csak egy szuper koncertélményt nyerünk, hanem annál valami sokkal-sokkal többet. Legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy valaha esélyem/esélyünk lehet megnyerni egy fődíjat több ezer jegyvásárló közül, pláne úgy, hogy a nyereményjátékról teljesen meg is feledkeztünk.

Aztán jött az a bizonyos email: Te vagy a nyertes fődíj! Gondoltam elsőre, hogy na, már megint mi ez a kamu hülyeség, nem is játszottam semmilyen nyereményjátékban. Igénybe vett pár percet, mire kezdtük realizálni, hogy ez nem kamu.... ezután jött a kitörő öröm, ugrálás, tánc és minden ilyesmi, amivel az ember egy ilyen hírre reagálhat!”

A spanyolországi Medusa Fesztiválon

És a közelmúlt

„Elérkezett augusztus 6-án a várva várt utazásunk! Én személy szerint nagyon izgultam a repülés miatt, mert 10 éve repültem utoljára. Akkor sem igazán élveztem, de persze tudtam, hogy ezen csak szimplán túl kell lenni, és azután jöhet az igazán jó rész: tenger, relax, nyugalom, béke, lassú reggelek, spanyol ricsaj, strandolás, fesztivál stb. Minden napra jutott elég alvás is azért, felvettük a spanyol ritmust, és szét sziesztáztuk magunkat, ahogy azt kell is abban a hőségben! Volt város és tengerpart bejárás az első napokban, vár látogatás, főzőcske, kirándulás. A kinti programok nagy részét este 6-7 óra utánra terveztük, mert azelőtt esélytelennek tűnt bárminemű komolyabb megmozdulás. Benti proginak kapóra jött az olimpia, minden napra jutott egy kis spanyol küzdelem. Hálisten a magyar sportolókat is sok sportágban láthattuk a helyi tv csatornán is, de persze ott a spanyolokon volt a fókusz. Emellett kocka póker partik, light-os iszogatások, filmezésekkel kötöttük le magunkat. Volt esti csillagnézés a tengerparton és éjszakai fürdőzés is. A Medusa Fesztiválra augusztus 10-én szombaton mentünk el, leginkább az ATB-re (André Tanneberger, német DJ és producer – a szerk.) voltunk kíváncsiak, de elég sok neves DJ-t hallhattunk. A fesztivál egész területe eszméletlen látvány volt. Ott aztán volt minden is: kivilágított óriáskerék, hatalmas szobrok, 7 különböző színpad, drón fényjáték az égen, csomó hamburgeres, BBQ pultok, guszta koktélok, és mindenféle földi jó, mi szem szájnak ingere...