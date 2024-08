A Béke városrészben a Lajos király körúti földszinti helyiség előtt minden délelőtt 10 óra fele már várakoznak. Szépen, beszélgetve várják a nyitást. Egyesével lépnek be az ajtón. Egy-egy ember tíz percnél többet nem tartózkodhat bent, hogy a következő is sorra kerülhessen. Ez alatt az idő alatt kap élelmiszert, s ha akar válogathat a használati tárgyak és a ruhaneműk között. A Máltai Szeretetszolgálat Dunaújvárosi Csoportjának adományosztó helyiségében jártunk. Márton Józsefné, Anci már évek óta segít kiosztani az összegyűjtött adományokat, van, hogy a magáéból is ad.

Miért dolgozik valaki önként és szívességből másokért? Kik azok, akik adományokra szorulnak? Ezekről beszélgettünk a segítőkész fiatal asszonnyal.