A Kis Zseni nyári táborai minden alkalommal különlegesek. Mert nem a gyerekmegőrzés az egyetlen cél. Ahogyan Nagy Andrea, az iskola vezetője is elmondta, az intézmény célja, hogy élményeket nyújtsanak a gyerkőcöknek.

A „Kis Zseni” Mentális Aritmetikai Iskola vezetője Nagy Andrea

A táborok négy turnusban zajlottak, amelyek közül három az iskolásokat, egy pedig az óvodásokat célozta meg. A programok között a gyerekek egyik legnagyobb kedvence a McDonald's konyhájának meglátogatása volt. A kis résztvevők betekintést kaphattak a gyorsétterem működésébe. Természetesen egy-egy fagyi is járt a program mellé, amit a gyerekek különösen élveztek.

A lovaglás is népszerű program volt, és egy tanyát is meglátogattak a gyerekek. A szabadban töltött idő fontosságát Nagy Andrea is hangsúlyozta: „Két teljes napot töltünk szabadban. Az egyik napot a szabadstrandon, ahol a gyerekek szabadon játszhatnak. Fontos, hogy a gyerekek is megtapasztalják a szabad játék örömét” – mondta el az iskola vezetője.

A tábori napok során a gyerekeket meglátogatta egy „vatta cukros néni” is, akit szintén nagyon kedveltek. A Zseni Kuckóban pedig mozizás is volt, ahol a gyerekek közösen választották ki, melyik mesefilmet nézzék meg. Természetesen a szorobán, vagyis a japán abakusz sem maradt ki a programból, ami a mentális aritmetika egyik alapeszköze.

Nagyon élvezik a gyerekek a szorobánt, még azok is, akik korábban nem találkoztak vele

– mesélte Nagy Andrea.

A nyári táborok mellett szót kell ejteni az iskola szeptemberi programjairól is. A beiratkozás lehetősége már megnyílt, és az iskola számos újdonsággal is készül az új tanévre. A Kis Zseni programjai 3 éves kortól egészen 12 éves korig kínálnak fejlesztő foglalkozásokat. Hetente 8-10 csoportban foglalkoznak a gyerekekkel, így minden korosztály megtalálhatja a számára legmegfelelőbb csoportot.

Külön kiemelendő a tanulástechnikai tréning, amelyet kifejezetten felső tagozatosoknak terveztek. Különösen azoknak ajánlják, akik most lépnek ötödik osztályba, hiszen ez a váltás nagy kihívást jelenthet a gyerekek számára.

Az ősz közeledtével az iskola már az őszi táborokra is készül.

Már rakjuk össze a programokat. Hiszen a négy munkanapot is magában foglaló szünetben a táborunk nagy segítség a dolgozó szülőknek

– tette hozzá Andrea.