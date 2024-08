Mikor kell abbahagyni a vezetést?

Úgy tapasztalom, hogy gyakorta az idősödő emberek egy része nehezen tudja elfogadni az idő múlását, a készségek és képességek változását – kezdte Irén, amikor arról kérdeztük, meddig lehet vezetni. „Egyébként attól is függ, hogy az illető fizikai, pszichés állapota milyen. A reflexek romlása, a látás- és hallásproblémák, vagy olyan betegségek, amelyek befolyásolják a vezetési képességeket. Ezek megítélése orvosi kompetencia, de észre kell venni és el kell fogadni, ha már nem alkalmas valaki a vezetésre.”

Jelenleg Magyarországon az autóvezetőknek egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vegyenek, hogy jogosítványukat meghosszabbíthassák. „Az 1-es alkalmassági csoportba, amelybe a B kategóriás, személyautó vezetés is beletartozik az 50. életév alatt 10 évente, 50-60. életév között 5 évente, 60-70. életév között 3 évente és betöltött 70. életév felett 2 évente kell orvosi alkalmasságin részt venni.” – mondta Irén.

Az orvosi szerep és a szakértői vizsgálatok

Amikor a háziorvos úgy ítéli meg, hogy egy idős ember már nem alkalmas a vezetésre, továbbküldheti őt orvos szakorvosi vizsgálatra. „Láttam már olyat, hogy a háziorvos nem akarta megadni a jogosítványhoz szükséges alkalmassági igazolást, ezért tovább küldte az idősebb betegét, és végül a szakorvos még egy évre engedélyezte” – mondta Irén. Ez a rendszer biztosítja, hogy a döntés alapos orvosi vizsgálatok alapján szülessen meg.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Autó helyett elektromos moped

Az időskorúak önállóságának fenntartásában az elektromos mopedek is fontos szerepet játszanak. „Sokaknak ez biztosítja a külvilággal való kapcsolatukat, de sok veszélyt is rejt” – figyelmeztet a szociális intézmény igazgatója. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a mozgáskorlátozottak is eljuthassanak a boltba, postára vagy ismerőseikhez. Az elektromos mopedek szakorvosi javaslatra, TB támogatással és önrésszel szerezhetők be. „Az igényléssel kapcsolatos ügyintézésben is tudunk segíteni” – tette hozzá a szakember.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához intézett kérdésünkre kapott válasz pontosan leírja a szabályokat. „Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska – azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek.” Tehát mint a gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs – vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan –, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek. Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egysorban, a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.