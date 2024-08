45. jubileumi tanév

Ebben a tanévben van egy jubiláló intézményünk, mégpedig a Dózsa György Általános Iskola. A honlapjukon a Dunaújvárosi Hírlap korabeli cikkeiből idézik fel az iskolatörténet kezdetét. Mint írták, 1979-re készült el egy 16 tantermes iskola a Dózsa II. városrészben a 26-os Állami Építőipari Vállalat kivitelezésében, illetve a Dunai Vasmű profiljaiból. Az iskola "A" (oktatási) szárnyának műszaki átadása az év június 29-én volt. A nagyszabású be-, illetve átköltözésre július közepén kerítettek sort, ekkor az iskola nevelői, tanulói, valamint a DV Igazgatóság gazdasági egységének dolgozói együttesen szállították át a bútorokat, berendezési tárgyakat ide a Ságvári iskola raktárából. Aztán huszonhárom osztállyal, 713 diákkal és 40 tanárral kezdték a tanítást az intézményben. Az 1979/1980-as tanév volt az első a Dózsa iskola történetében, vagyis idén a 45. évfordulójukat ünnepelhetik. Ebből az alkalomból a jubileumi nyitóünnepet a Kultik mozi épületébe szervezik szeptember 2-án 10 órától.

Vasvári iskola, kisapostagi tagintézménnyel

Különlegesnek számít a mostani tanévkezdés a Vasvári Pál Általános Iskola életében is. A hagyományoknak megfelelően szeptember 2-án 8 órakor lesz az ünnepély náluk. Viszont ezután Gálosfai Tímea igazgatónőt rögvest Kisapostagra szólítja vezetői feladata, hogy a Vasvári iskola új tagintézményében 9 órakor megnyissa az első tanévet. Még márciusban írtunk arról a közgyűlési határozatról, amelyben a képviselők véleményezték a Dunaújvárosi Tankerület iskolai átszervezésekre vonatkozó javaslatait. Ezek közül az egyik az volt, hogy a Vasvári iskola szeretne Kisapostagon egy új telephelyet létrehozni, alsós kisdiákok számára. Az előterjesztés szerint az új telephely létesítése azért vált szükségessé, mert a Kisapostag és Baracs között működő iskolabusz költsége felmenő rendszerben elhagyható, hiszen a felső tagozatos tanulók számára is egyszerűbbé vált a közlekedés (városunk irányába) a helyközi járatok gyakorisága miatt. A javaslatot a közgyűlés is támogatta, így most szeptembertől a Vasvári iskolának működik egy tagintézménye Kisapostagon.