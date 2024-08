Mindig jól esik beszámolni arról, hogy városunkban gyógyítással foglalkozó szakemberei a gyógyítás mellett még tudományos kutatás területén is jeleskednek.

Dr. Sallai Péter a gyógyítás mellett tudományos kutatómunkát is végez

Egy ilyen eredményről olvashattunk a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet közösségi oldalán. A kórház traumatológiai osztályának egyik főorvosa, Dr. Sallai Péter a betegágy melletti gyógyítást kiegészítve a kutatás területén is jelentős szerepet vállal. Az Európai Kézsebészeti Társaság (FESSH) 2024. évi Kongresszusán, melyet idén Rotterdamban rendeztek meg, egy olyan téma is bemutatásra került Dr. Hetthéssy Judit, a Kézklinika vezetőjének előadásában, melynek kutatásában a főorvos is aktívan részt vett Dr. Hergár Luca kolléganőjével együttműködve.

A kéztőalagút szindróma és a pattanó ujj közötti összefüggés vizsgálatából egy előadás és egy poszter készült, melyek egyaránt nagy sikert arattak szakmai berkeken belül. Ráadásul miszerint a 2025. évi, az ASSH (American Society for Surgery of the Hand) és az AAHS (American Association for Hand Surgery) által megrendezésre kerülő washingtoni IFSSH és IFSHT Triennálé Kongresszuson is képviselheti magát a kutatási eredménnyel Magyarország, melyre legalább 10 éve nem volt példa.