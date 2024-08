Dunaújvárosban azonban még él és dolgozik a cipészek utolsó mohikánja. Ő nem más mint Majlinger János, aki a technikumi városrészben tevékenykedik – évtizedek óta – mindenki nagy megelégedésére. A Bercsényi utcai műhelyében látogattuk meg. Volt miről mesélnie a mester úrnak.

– Szeptemberben lesz negyvenegy éve, hogy ebben a műhelyben elkezdtem a tevékenykedésemet. El sem hiszem most, hogy 1983-ban milyen fiatal voltam.

A cipész szakmában 1969 óta dolgozom, akkor kezdtem a cipőgyárban,

amely akkor a Vegyesipari Vállalathoz tartozott, majd később abból lett a Duna Cipő. Sohasem voltam főállásban maszek. Amikor a cipőgyárban két műszakban dolgoztam, akkor ez volt a harmadik, most pedig már a nyugdíj mellett csinálom. A kezdet kezdetén este tízig is dolgoztam, most már nem. Abban az időben a feleségemre hárult minden, ami a családdal kapcsolatos volt, sokat kínlódott miattam, a gyerekek nevelése is szinte teljesen rám maradt. Most már más a munkabeosztásom, általában délelőtt dolgozom, délután pedig fogadom a kuncsaftokat. A kettőt együtt nem lehet. Közel lakom a műhelyemhez, szombaton és vasárnap hajnalban lejövök, akkor megcsinálom a varrásokat, mert az nem hangos tevékenység.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ahogy a varrás szóba kerül, megakad a szemünk egy igen patinásnak tűnő varrógépen. A mester úr egyből mondja, érdekes története van annak a gépnek.

– Legalább százéves, a műhely lelke, varr és stoppol is, negyven éve használom. Kölcsönből vettem hatezer forintért.

Egyszer Balatonkeneséről jöttem haza, és bementem Perkátán egy kocsmába, ott eladtam az aranyláncomat, és a pénzből visszaadtam a kölcsönt.

A varrógép kapcsán rögtön felmerült a kérdés: napjainkban, amikor azt éljük meg, hogy dobj el mindent, és vásárolj újat, be tudja e szerezni a munkájához szükséges eszközöket, alapanyagokat, kiegészítőket.

– Minden kapható, de egyre drágábban. A megfelelő ragasztókat, a talpanyagokat, a bélést, a bőröket, mind meg tudom venni. Műanyagot nem használok, csak bőrt.

A munkaasztalán feltűnnek az apró szögek, faszögek is. Óhatatlanul kicsúszik a szánkon: ön még szögez? És mint kiderül, igen.