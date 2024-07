Még hétfőn délelőtt mi is szemrevételeztük a rajt a helyszínen. Egy ott lakó hölgy lapunk érdeklődésére elmesélte, körülbelül két hete telepedett le ott náluk a méhraj. Az utcafronti oldalon, az egyik földszinti lakás ablaka mellett található három kis szellőzőnyílás, alatta egy lyuk a falon, és abba költözhettek be a rovarok. Bár a lakásokba nem repültek be, mégis, többen tartanak tőlük, mert félelmetes a látványuk, de legfőképpen azért, nehogy olyan embert csípjenek meg, aki allergiás rá.

Ha nincs hozzáférhető helyen

A problémáról értesítették a közös képviselőt is, aki elmondta, sajnos nem egyszerű a helyzet, és jelenleg nincs erre egy bevált, jól kidolgozott megoldási forma, pedig egyre gyakoribb jelenség, ezt más közös képviselők is jelezték. A méhek hasznos állatok, így nem is szívesen döntenének az irtásuk mellett. A méhraj befogása-mentése pedig meglehetősen bonyolult lenne, mert a lépcsőházi szellőzőnyílásba fészkelték be magukat.

Az ügyről telefonon kérdeztünk egy méhészt, aki elmondta, amikor megtelepszik egy méhcsalád, még megvan a lehetőség arra, hogy pár napon belül továbbrepülnek. Az első napokban még az a megoldás is játszik, hogy elcsalogatják őket onnan, viszont jelen esetben, ha már két hete megtelepedtek ott, akkor valószínűleg ott is maradnak. Ilyenkor jöhet szóba a méhraj befogása. Viszont a szellőző szűk járata miatt nehezen hozzáférhető helyen lehetnek, és szükség van bontási munkálatokra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha el is tudja távolítani a méhész a rajt, akkor sem biztos, hogy túlélik az állatok így a műveletet. Nem mellékes megjegyzés, hogy a megelőzés érdekében az egyéni védelemről is gondoskodni kellene, legyen az akár a szúnyogháló felszerelése, vagy az átjárhatóságot biztosító rések lefedése.

Nem alapfeladat

Általában ilyen helyzetekre sokan azonnal rávágják javaslataként, hogy értesítsék a katasztrófavédelmet, mondván, hogy majd ők megoldják. A darazsakkal és méhekkel összefüggő beavatkozások nem tartoznak a katasztrófavédelem alapfeladatai közé, az ilyen helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, valamint az erre vállalkozó méhészek tudják szakszerűen megoldani- ezt már a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszolta lapunk érdeklődésére, hozzátéve, hogy Dunaújvárosban méhrajjal kapcsolatos tűzoltói beavatkozás, segítségnyújtás júniusban nem történt, a Kossuth Lajos utcából ilyen bejelentés nem érkezett a katasztrófavédelem Fejér vármegyei műveletirányító ügyeletére. Azt is írták, hogy a tűzoltók kizárólag a közvetlen életveszélyt, sérülésveszélyt jelentő eseteknél avatkoznak be, például ha óvodában, iskolában telepedtek meg a rovarok. Ezeknél az eseteknél a tűzoltók a veszélyeztetett helyen tartózkodó emberek kimenekítését, szükség szerint a szakemberek megérkezéséig a terület biztosítását, lezárását végzik.