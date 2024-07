Az ifjú sportoló most már a magyar U20-as frizbi válogatott tagjaként készül a birminghami világbajnokságra

Fotó: Laczkó Izabella

Ugyanakkor azt is alá kell húznunk, hogy a vb-on való részvétel már önmagában is hatalmas siker, de Julcsi számára ez csak a kezdet. Nagy álmai vannak, nemcsak a frizbi világában, hanem a tanulmányai terén is. Ha minden a tervek szerint alakul, ősszel a Corvinus Egyetem gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon kezdi meg tanulmányait.

A világjátékon való részvétel már önmagában is hatalmas siker, de Julcsi számára ez csak a kezdet

Fotó: Laczkó Izabella

Júlia példája inspiráló lehet minden fiatal számára, aki valaha is álmodott valami nagyobbról. Az ő története egyértelműen bizonyítja, hogy a szenvedély és a kitartás milyen messzire vihet. A magyar junior frizbi válogatott Birmingham-i szereplése nemcsak számára, hanem Magyarország és szűkebb hazája Kulcs számára is büszkeség.

Szurkoljunk közösen a junior frizbi válogatottnak július 21 és 27 között, hiszen a jövő nagy sportolói most készülnek, hogy történelmet írjanak

Fotó: Laczkó Izabella

Július 19-én, amikor a csapat repülőgépe felszáll Angliába, Julcsi nemcsak egy sportoló lesz, hanem egy példakép, aki megmutatta, hogy álmaink követése és a kemény munka révén bármi elérhető. Büszkék lehetünk rá és csapattársaira, akik hazánkat képviselik ezen a rangos eseményen július 21 és 27 között. Szurkoljunk nekik közösen, hiszen a jövő nagy sportolói most készülnek, hogy történelmet írjanak!