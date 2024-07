Olvasom, hogy a Donald Trump elleni merénylet egy megrendezett történet volt abban az értelemben, hogy a volt és leendő(?) elnök maga rendelte meg ezt. Itt álljunk is meg egy szóra! Egyrészt Trumpnak nincs szüksége ilyen akciókra ahhoz, hogy magára irányítsa a figyelmet. Másrészt, ha ez „játszásiból” volt, akkor nagyon pontosan kellett célozni ahhoz, hogy csak a füle sérüljön meg. A közösségi médiában burjánzó mémekben is kikockázták, mintegy VAR vizsgálatként, hogy min múlott az, hogy nem lett ebből tragédia. Végül is az lett, hiszen egy családos ember, egy tűzoltót „talált meg” az egyik halálos golyó, amit az elnöknek szántak. Ami folytatást illeti. Trump ebből a helyzetből is megerősödve került ki, talán mindannyiunk szerencséjére.