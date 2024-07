Ritka pillanat életünkben, amikor finom falatok, valamint egy-egy pohár jó bor mellett leülhetünk egymással szemben és őszintén megkérdezhetjük: Te hogy vagy, mi újság nálatok? Nos, erre a legkiválóbb alkalom, ha falunapon tesszük ezt, és rázunk kezet rég nem látott rokonainkkal, ismerőseinkkel. A mezőfalvi nyárindító rendezvény mindig is nagyon népszerű volt, és a hétvégi hangulatot tekintve továbbra is az lesz. Péntek este két nagyszerű rock együttes a Rockstars Not Dead és a P.Mobil lépett a színpadra. Játékukkal méltón képviselték a hazai rock zene évtizedes hagyományait.