Mivel az égi ajándékot kapja az ember, csak élnie kell vele, de ahhoz, rengeteg munkának és jó adag szerencsének is társulnia kell, hogy az áhított (pláne a szólista) siker megszülessen. Mendi Milán ezen az úton jár. Jó műhelyben, a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karán készül, hogy még jobb hegedűssé váljék. Az egyik dunaföldvári fellépése után beszélgettünk vele a lassan kiürülő nézőtéren.

Már a felkonferálásánál nagy tapsot kapott Mendi Milán. Dunaföldváriként, hazai pályán a kiváló előadását elismerően fogadta a közönség.

– Éreztem a közönség reakcióján, a tapsukon is, hogy büszkék rám és tetszett nekik az előadásom. Egyébként maximalistának tartom magamat, ezért soha nem vagyok elégedett a produkciómmal, de ma este szívesen változtatok rajta. Úgy érzem, hogy büszke lehetek rá – mondta hírportálunknak.

Mendi Milán

Fotó: Balogh Tamás

Miért ezt a zeneszámot választottad?

– Gondolkoztam rajta, hogy melyiket válasszam, melyik darab illik ehhez az alkalomhoz. E mellett döntöttem.

Egy nagyon csinos hölgy volt a kísérőd. Már az ő személye is megdobta a produkciódat…

– Természetesen öröm volt vele fellépni ezen az estén. Amikor jó zenésszel találkozok, azzal könnyen tudok jól muzsikálni. Ez egy ilyen alkalom volt. A fellépés előtt megbeszéljük, hogy mit hogyan, melyik ütemben játszom, utána pedig elpróbáljuk. Ő tanít is és nagyon megértő és türelmes volt velem. Jó volt ez a munka együtt.

Fotó: Balogh Tamás

Munkának nevezted a fellépésedet…

– Igen, mert én ezt a hivatásomnak tekintem, nem egy hobbinak. Az életem során ezzel szeretnék foglalkozni. Most huszonegy vagyok és már tizenhét éve játszom a hangszeremen. Eddig is kemény zenész munka áll mögöttem. Nyilván, mint minden szakmának, úgy az enyémnek is megvannak a nehézségei, mélypontjai és hullámvölgyei. Nekem is voltak és valószínűleg lesznek is.

Bár rengeteget gyakorolunk, de más szaktárgyakban is kapunk képzéseket. Ezek a zeneelmélet a szolfézs, etika, akusztika, filozófia és a zenetörténet is.

A dunaföldvári fellépéseden szólistaként, egy villanás alatt elnyerted a közönséget magadnak. Ez az irány a célod?