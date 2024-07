Egy kis baleseti összefoglaló, sajnos van miről írni. A hétfőn történt balesetek fő oka a követési távolság be nem tartása volt. Egy esetben az útra ugró vadat ütötte el egy autós. A másik három esetben a követési távolság be nem tartása miatt történt az ütközés. Egy másik autó sofőrje a késő délutáni órákban a 6-os főúton közlekedett Kakasd és Bonyhád között, amikor az előtte lassító kocsi mögött nem tartott megfelelő követési távolságot, és hátulról nekiütközött. Bizonyos balesetekben Ezekben a balesetekben nem sérült meg senki. De a további balesetek elkerülése érdekében mindenkit kérünk, hogy az utakon egymás iránt legyünk toleránsak, türelmesek. Tartsuk be a követési távolságot, haladjunk úgy az előttünk közlekedő mögött úgy, hogy annak hirtelen fékezése esetén is meg tudjunk állni. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, hogy mindenki hazaérjen!