Főigazgatói döntés alapján 2024-ben ismét hatszáz millió forint összértékű támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között a központi költségvetés terhére - erről számolt be a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatra az idei évben 629 egyesület nyújtott be pályázatot. A támogatás egyebek mellett működési költségekre, gépjármű- és szertárfelújításra fordítható, valamint segítségével különféle tűzoltóeszközökhöz és felszerelésekhez juthatnak. A támogatási javaslatot az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így az önkéntes tűzoltó egyesületek összesen 476,7 millió forint támogatásban részesülnek (a fennmaradó pénz a természetbeni támogatások esetleges árváltozásához biztosít fedezetet).

Fejér vármegyében összesen harminc szervezet részesült támogatásban, többek közt a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a baracsi, a mezőfalvi és a pusztaszabolcsi egységek is.