Igencsak megszomjaztak a mezőfalvi gólyák is, mert elkezdtek vizet keresni a községben. A lakók segítettek az általuk igen kedvelt tollasoknak, tettek ki vizet neki, valamint jelezték a problémát a polgármesteri hivatalnak: szomjasak a gólyák, indítsák el a szökőkutat, hogy ott lehetőségük legyen rendszeresen inni.

Fotó: Horváth László

Három gólya repült ki szerdán délelőtt a Piac téren lévő fészekből, egy még ott maradt a családi fészekben. A vizet kereső madarak komótosan sétáltak az úton, az autósok szépen megálltak a „forgalmi akadálynál”, és türelmesen kivárták a gólyák vonulását, figyelték a közkedvelt, csodálatos és védett madarakat!

A fészekben maradt egy fiókához visszajárnak a szülők etetni. Általában a legéletrevalóbb hagyja el elsőként a fészket, de most a nagy meleg és a vízhiány miatt három fióka is útra kelt. A Piac téren lévő szökőkútból is ittak már, amikor az időzítő bekapcsolt. A lakók által kirakott vödörbe is belenéztek, biztos, ami biztos alapon.

Információnk szerint az illetékes áramszolgáltatóval már felvette a kapcsolatot a madarakkal foglalkozó szervezet. Amint elhagyják végleg a fészket, át lesz alakítva a közeli villanyoszlop, hogy elkerülhető legyen a korábban megtörtént, madárhullással járó baleset.