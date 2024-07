Az Ökotárs Alapítvány idén is meghirdette az Év Fája versenyt, amellyel a szervezők a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, a mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretnék felhívni a figyelmet. A felhívásban kiemelték, nem a legöregebb vagy a legnagyobb fát keresik, hanem azt, amely egy közösség számára valamiért fontos, kapcsolódik hozzá egy helyi történet vagy éppen találkozási pontot kínál. A nevezéseket mindig május 10-ig fogadják és az alapítvány szakmai zsűrije kiválasztja közülük a 10-12 döntőst. Innentől pedig a közönség szavazatán múlik, hogy számukra melyik a legkedvesebb, amely elnyerheti az Év Fája címet (ezen kívül kihirdetik még a Hős Fa címet, valamint az Országos Erdészeti Egyesület különdíjasát is). A szavazás július 1-től szeptember 30-ig tart a verseny honlapján (evfaja.hu).

Ezúttal kilenc fa szerepel a döntőben, köztük a dunaújvárosi Cimborafa, amelyet Törökné Antal Mária, a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárosa, a Cimbora Klub vezetője nevezett be a felhívásra.

Törökné Antal Mária a Cimbora Klub alapítója

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Cimborafa története onnan indul, hogy 2003-ban megalakult a dunaújvárosi ifjú könyvarátok csapata, a Cimbora Klub, Marcsi néni vezetésével. Csatlakozni kívántak ahhoz a kezdeményezéshez, amellyel egy fát ültetnek el az összetartozás jelképeként, és amellyel így a klubfoglalkozásaikat nemcsak a könyvtár falai közt, hanem a szabad levegőn is megtarthatják. Marcsi néni ezzel az ötlettel először Éberhardt Béla nyugalmazott erdőmérnököt kereste fel.

Éberhardt Béla lapunknak felidézte, akkortájt már nyugdíjas volt, de továbbra is segítségre volt az erdészeti feladatokban, megvolt a jó kapcsolat a zöldterülettel foglalkozó városi szakemberekkel. Így az akkori erdészhez, Horváth Tiborhoz fordult először, de konzultáltak a polgármesteri hivatal részéről Szendrődi Tiborral is, miként valósíthatnák meg a kérést. Horváth Tibor javasolta az ezüsthársot, amely egy őshonos hazai fajta, ilyet ültettek el. Ezen kívül ülőrönköket is telepítettek a fa köré, valamint Nyitrai Mihály fafaragó művész egy kis kopjafát is készített hozzá a Cimbora Klub számára. Éberhardt Béla megjegyezte, örömmel látta, hogy a Cimborafa bekerült a döntősök közé, hiszen ez felhívja a figyelmet a remek kollektívára, hogy milyen nagyszerű dolgot valósítottak meg összefogással, és hogy milyen jó programokat szerveznek hozzá kapcsolódóan.