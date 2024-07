Az önkormányzat legutóbb 2023 januárjában között üzemeltetési szerződést a százszázalékos tulajdonában lévő Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft-vel, egyrészt a közcélú vízgazdálkodási feladatokra, másrészt az elválasztott rendszerű (zárt szelvényű) csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetésére - legalábbis a napirendben foglaltak szerint. Két évre szólt mindkét megbízás, amelyek idén decemberben jártak volna le. Viszont a mostani ülésen öt évvel meghosszabbították őket, 2029. december 31-ig, előbbiért évi 20 millió forintot, utóbbiért évi 35 millió forintot fizet a város. Ennek a cégnek dr. Huszti Zsolt az ügyvezetője, ahogy egy másik önkormányzati cégnek, az Innopark Nkft-nek is, amelynél szintén egy hosszú távú pénzügyi vállalásról döntött most a testület. Konkrétan egy közfeladat-ellátási és egy támogatási szerződésről volt szó, előbbi havi 762 ezer forintot, utóbbi havi 1,9 millió forintot jelent, vagyis 2025 januárjától a kettő együtt 159,9 millió forint kiadást jelent a városnak. A támogatási szerződés részét képezi a továbbiakban is a "városmarketing-tervezési feladatok, az ehhez kapcsolódó munkabér".

Ennek pikantériája az, hogy a 2021. június 18-án megkötött működési támogatási szerződésben még csak havi 900 ezer forintot jelöltek meg, városmarketinges feladatok nélkül. 2022 áprilisában volt az országgyűlési választás, ekkor döntött úgy a választók többsége, hogy Kálló Gergely helyett dr. Mészáros Lajos legyen a térség országgyűlési képviselője. Aztán 2022 júniusában módosították az Innopark támogatási szerződését, bekerült a városmarketing, a havidíjat pedig 1,27 millióra, majd az év szeptemberében 1,9 millió forintra emelték. Egy közgyűlési dokumentum tanúsága szerint kiderült, Kálló Gergely bérezési tétele is ott van az Innopark elszámolásában...

Kálló Gergely októbertől önkormányzati képviselő lesz, de a közgyűlési döntés alapján a városmarketing továbbra is "fontos" szerepet tölt be az Innoparknál, még újabb öt évig.