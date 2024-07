A magyar egészségügy reformálása nem ért véget az elektronikus receptek és beutalók, az EESZT bevezetésével, hiszen ezt a felületet azóta is folyamatosan fejlesztik- olvasható a Szent Pantaleon Kórház honlapján.

Az EgészségAblak az ellátórendszer ügyfélszolgálati applikáció, amelynek célja, hogy a beteg tájékozottan juttassák el az ellátások helyszínére, ennek pedig egyik eszköze a Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR).

A Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) működésének a célja, hogy a betegek szervezettebben juthassanak el az orvosokhoz, azaz minél kevesebbet kelljen várniuk, mindemellett az ellátórendszer időbeosztásának maximális kihasználtságára is törekszik. Az időpontfoglaló JIR rendszer, okos telefonra telepített applikáció segítségével működik.

1812-es telefonszámon működő Egészségvonalon, segítséget nyújtanak az új fejlesztésekkel és azok használatával kapcsolatosan.

Az applikáció segítségével mindenki a saját ügyfélkapuján keresztül tud saját magának időpontot foglalni szakrendelésekre.

Akik nem tudják használni ezt az új applikációt, azok telefonon is be tudnak a rendszerbe lépni, hívni kell az 1812-es telefonszámot, s TAJ számának bemondásával is tud időpontot foglalni a JIR rendszerbe.

Természetesen a megszokott időpontfoglalási rendszer - személyesen, telefonon, vagy e-mailen - ugyanúgy működik tovább, a JIR rendszer egy újabb lehetőség a betegek részére. Szakrendeléseink és elérhetőségeik: https://www.pantaleon.hu/szakrendelesek/