Farkas Katalin 1977-ben kezdte pedagógusi pályafutását Mezőhegyesen, ahol az oktatás mellett a diákmozgalmat segítő tanárként is dolgozott. Az ott eltöltött tíz év alatt kapcsolatot tartott a mezőkovácsházi EVIG-gel, és segített a vállalati tanműhely kialakításában. 1987-ben a dunaújvárosi 316-os Makarenkó Szakmunkásképzőbe helyezték át. Itt is folytatta a kapcsolattartást immár a Vasművel, a Ferrobetonnal, a 26-os Építőipari Vállalattal, a Papírgyár és a DÉDÁSZ-szal. Pályafutása alatt a nappali tagozatos képzés mellett aktív tagja volt a felnőttoktatásban is dolgozó oktatói állománynak. A DÉDÁSZ és a Dunaferr dolgozói közül sokan neki köszönhetik, hogy FAM jogosultsággal vagy éppen vezetékhegesztő képesítéssel vértezhették fel magukat. A Dunaferr iskola tanulói létszámának növekedése miatt a villamos tagozat oktatóival kétszer is költözniük kellett. Először a Radarba, majd az Apáczai úti volt általános iskolába helyezték át a telephelyüket. Ebben a feladatban is aktívan vette ki a részét, mivel az általa kezelt és használt mérőterem is átköltöztetésre került. Pedagógusi pályájának ideje alatt számtalanszor utaztatta, táboroztatta Csehszlovákiában, az NDK-ban vagy éppen Alsóőrsön a diákokat, és fogadta a testvériskolák cserediákjait. Oktatóként, majd munkaközösség-vezetőként részt vett pályázatokban, fejlesztésekben. Ez idő alatt olyan villamosipari cégekkel alakítottak ki támogatói kapcsolatokat, mint a Legrand, vagy éppen a Group Schneider. Miután nyugdíjba ment, az első hívó szóra csatlakozott óraadóként a jelenlegi oktatókhoz, hogy tovább segítse a tanulókat.