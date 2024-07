A Dunamenti Regionális Népfőiskola 1992-ben alakult, egyesületi formában működő, non-profit civil szervezetként tevékenykedik. Az egyesület elnökét, Eglesz Kálmánt kérdeztük a népfőiskola aktuális híreiről, programjairól.

Eglesz Kálmán elnök elmondta, hogy az elmúlt időszakban a szervezet arculatát tekintve és programkínálatában is megújult Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

– Egyesületünk fő célja változatlan, mégpedig a helyi társadalom igényeit megfogalmazó közösségek támogatása. Az elmúlt időszakban a szervezet arculatát tekintve és programkínálatában is megújul. Új logónk variációit például a honlapunkon is láthatják az érdeklődök, és most augusztusban induló programsorozatunkkal ismét a város lakosságát szeretnénk megszólítani.

A nyári programsorozat nyitóeseménye egy különleges gerinctorna foglalkozás lesz Mencsik Andrea mozgásterapeutával. Andrea egyébként nemrégiben csatlakozott egyesületünkhöz, csapatunkat szervezőként erősíti. Most a Mozdulj, hogy mozoghass címmel gerinctornát vezet majd, amelyet minden korosztálynak ajánlunk. 2024. augusztus 23-án, pénteken 17 órától a Petőfi Ligetben, rossz idő esetén pedig az árkádok alatt vagy a népfőiskola termében tartjuk majd az eseményt. Ülő és álló gerinctorna gyakorlatokat sajátíthatnak el a résztvevők. A foglalkozás során a helyes testtartásra és a gyakorlatok helyes kivitelezésére is nagy hangsúlyt fektetnek majd. Az ingyenes programra szeretettel várunk minden korosztályt. A gyülekezőket 16 óra 45 perctől várjuk a Népfőiskolán (Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 27/A), a program várható időtartama 60 perc- tájékoztatott Eglesz Kálmán.

– Augusztus 28-án, szerdán 17 órától rendezzük a Családi Kincskereső és Kvíz, Történelmi Felfedezések-elnevezésű programunkat. A családoknak szánt különleges kincskereső játékunk és kvízünk során Pentelei Molnár János és Rosti Pál nyomába eredhetnek az érdeklődők Kronászt Margit történész, az Intercisa Múzeum munkatársának vezetésével. A program a Petőfi Ligetben kezdődik egy kincskereséssel, majd a népfőiskola termében folytatódik a kvíz kitöltésével és egy előadással. Az eseményt eredményhirdetéssel zárjuk, ahol az első három helyezett család nyereményben részesül. A programon való részvétel ingyenes, de online regisztrációhoz kötött. 2-6 fős csapatok jelentkezését várjuk- invitált a szervezők vezetője.

– Augusztus 30-án, pénteken 17 órakor Zászlós Ildikó veszteségterapeuta vezetésével indul a Veszteség Feldolgozó Klub első foglalkozása, amely segíti a veszteséget megélőket érzéseik megosztásában és a mindennapokban való továbblépésben. A csoport célja az érintettek izolációjának csökkentése és a közösségi támogatás nyújtása. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Várható időtartam: 1-1,5 óra- mondta el Eglesz Kálmán, majd folytatta:

– Szeptemberben két mozgásos programot hozunk az érdeklődőknek. Szeptember 18-án, szerda 17 óra 30 perckor Márfy Zsuzsi oktató vezetésével családi aerobic foglalkozásra várjuk a gyerekeket és szüleiket. A jó idő esetén a Petőfi ligetben, rossz idő esetén pedig az árkádok alatt vagy a népfőiskola termében tartott program célja, hogy együtt mozoghassanak a családok. Az aerobic foglalkozás gyerekeknek szóló zenére zajlik, és a részvétel ingyenes. Gyülekezés: 17 óra 15 perctől a Népfőiskolán lesz, várható időtartam: 50-60 perc.

Majd szeptember 25-én, szerdán, 17 óra 30 perctől a programsorozat zárásaként Márfy Zsuzsi vezetésével senior aerobic foglalkozásra várjuk az idősebb korosztályt. Az esemény célja, hogy a résztvevők fiatalos lendülettel mozoghassanak retro zenére, majd a foglalkozás végén az aktívabbak is átmozgathassák magukat. Gyülekezés: 17 óra 15 perctől a Népfőiskolán lesz, várható időtartam: 50-60 perc- zárta ajánlóját Eglesz Kálmán.