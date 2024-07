Idén nem csak saját vállalkozásuk csónakjait mutatták be élőben, jelen voltak más gyártók csónakjai is. Az érdeklődők a tulajdonosok beleegyezésével ki is próbálhatták, milyen is ilyen csónakokban ülni, hasítani a habokat és élvezni az utazást. Több vendégük is jelen volt a találkozón, olyanok, mint a Fishing Arena, RiveXtremeFish, az Allroundmarin (ausztria partnerük) de volt horgász ruházati bemutató, Solas hajócsavar bemutató, VANCE JackPlate termékbemutató, Hydrodrive hidraulikus kormány bemutató, és jelen voltak a II. Hegyalja Harcsafogó verseny győztesei és gyönyörű egyedi kuttyogató fák készítői. A kiscsiket gyermek sarok és ugrálóvár csalogatta, a nagyokat csülkös babgulyással és a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége jóvoltából méretes kondérnyi halászlével várták a szervezők az ingyenes rendezvényen.