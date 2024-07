A ma már 53 éves skót expilóta 1994-ben, Ayrton Senna halálos balesete után debütált a Williams-istálló színeiben. A brit csapatot két idényen át erősítette, ’95-ben vb-bronzérmet nyert, majd 1996-tól a McLarenhez igazolt, ahol egészen 2004-ig versenyzett. Pályafutása utolsó éveit a 2005-ben bemutatkozó, azóta a sportág meghatározó gárdájává fejlődő Red Bull kötelékében töltötte. Összesen 13 alkalommal ért célba elsőként, négyszer volt harmadik a pontversenyben, legjobb év végi eredménye pedig a világbajnoki ezüstérem 2001-ből, írja a magyarnemzet.hu.

David Coulthard manapság is rendszeres vendég a bokszutcában, itt éppen a Mercedes pilótájával, George Russell-lel beszélget.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Munka miatt jött

– Követte a labdarúgó Európa-bajnokságot?

– Természetesen, szurkoltam a skót válogatottnak, hogy minél eredményesebben szerepeljen. Nem vagyok egy nagy futballrajongó, de a döntőt is láttam a televízióban, tetszett.

– Nem haragszik ránk, magyarokra azok után, hogy válogatottunk legyőzte Skóciát a csoportkör harmadik fordulójában?

– A sport sokkal többről szól, mint pusztán egy eredmény. Európai vagyok, egy folyamatosan mozgásban lévő, utazó európai polgár, sőt talán inkább világpolgár. Járom a világot, és mindenhol remek emberekkel találkozom, így van ez akkor is, amikor Magyarországra jövök.

– Mi a feladata a hétvégén?

– Televíziózás, most a Channel 4 nevű csatornának dolgozom, illetve a Viaplay-nek.

Szereti turistaként járni a várost

– Hogy érzi magát ismét nálunk?

– Mindig jó, amikor Budapestre látogatok. Nagyon szeretem ezt a várost, korábban volt szerencsém kicsit jobban is felfedezni, többször vettem részt városnéző túrán is. Itt versenyezni az egyik legnagyobb kihívás a pilóták számára, bízom benne, hogy jó versenyt látunk majd vasárnap.

– Van kedvenc helye, esetleg étele Budapesten?

– Kedvenc éttermem nincs, nem vagyok az a típus, aki megfogadja, hogy »ide igenis vissza kell mennem«. Szeretek úgy sétálni Budapest utcáin, mint egy turista, aki ha kedve tartja, sört iszik, és csak figyeli az embereket. Nekem az jelenti a feltöltődést, amikor sétálhatok a folyóparton, felmehetek a várba vagy éppen megnézhetem a szobrokat.

– Pályafutása során többször is rajthoz állt a Magyar Nagydíjon, ötször a dobogóra is felállhatott. Milyen emlékeket őriz a Hungaroringről?

– Nincs kifejezetten egy kedvencem. Igen, néhányszor dobogóra állhattam itt, azokra a futamokra szívesen emlékszem. A Hungaroring egy olyan pálya, amit egész évben vársz. Ez mindig egy kemény verseny volt, általában nagyon meleg van, így fizikailag is megterhelő.