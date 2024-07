Ipari gőz és villamosenergia biomasszából

A Vajda Real Estate által elnyert támogatás lehetővé teszi egy olyan biomassza-erőmű megvalósítását, amely a papírgyár technológiájához szükséges ipari gőzt állít elő és villamos energiát termel Európa legnagyobb és legmodernebb papírgyára számára. Az erőmű hőtermelő egysége egy cirkulációs fluidágyas (CFB) rendszerű, korszerű gőzkazán. A kazán maximális terhelésű állapotban, a maximális villamos energiaigények kielégítése mellett is képes a papírgyár technológia gőz igényeinek kielégítésére – hangsúlyozta Vajda Attila. Megjegyezte, hogy a kazán tüzelőanyaga a faapríték, de alkalmas napraforgó héj, gabonaszalma tüzelésre is. Továbbá a telephelyi papírgyártási maradékanyag, illetve energetikai felhasználási célból előkezelt biomassza tartalmú hulladék (RDF/SRF) energetikai hasznosítását is lehetővé teszi – tette hozzá. Megjegyezte, hogy ezzel nem csak olcsó áramot használhatnak fel, de a papírgyártás során keletkező hulladékot is újra tudják hasznosítani.

A korábbi évek fejlesztései beértek

Vajda Attila beszámolt arról is, a cégnél az elmúlt 10 évben mintegy 40 milliárd forintot fordítottak arra, hogy a higiéniai papír gyártása és a cég üzemeltetése a legkörnyezetkímélőbb, fenntartható technológiákkal valósulhasson meg. „A fejlesztések mára beértek, ennek köszönhetően ma már a saját előállítású alapanyag biztosításával a kieső szállítások révén, jelentős évi mintegy 400 ezer liter üzemanyag-megtakarítást értünk el. Csökkentettük karbonlábnyomunkat is, mérsékeltük a működéshez kapcsolható szén-dioxid-kibocsátást és fenntarthatóbb lett a gyártási folyamatunk: 1 tonna alappapírt akár 26%-kal kevesebb villamos energiával és 70%-kal kevesebb víz felhasználásával állítunk elő, mint pár évvel ezelőtt” – fogalmazott.

Fotó: vegeldaniel.com

A Vajda-Papír mára az egyik legzöldebb ipari vállalat, amelyet a befektetők is értékelnek – hangsúlyozta az ügyvezető, és felidézte, hogy Magyarországon működő ipari termelő vállalatok közül elsőként bocsátottak ki zöld kötvényt, és az elsők között készítették el ESG-stratégiájukat is. Évente 140 000 tonna papírterméket gyárt a cég kifejezetten energiaintenzív területen, ezért a tevékenység ökológiai lábnyomának csökkentése az ügyvezető szerint hatalmas felelősség. „A fenntarthatóságot szem előtt tartva gyártunk, és mindez azt bizonyítja, hogy nem csak fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, az energiamegtakarítást, a zöld megoldásokat, de jelentős költségeket is vállalva meg is valósítjuk azokat” – foglalta össze.