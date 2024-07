Hónaljban még a szag is más, pálpusztais vagy trappistás – énekli az Irigy Hónalj­mirigy együttes. Ez a dal jutott az eszembe, amikor a különböző elektronikus platformokon folyamatosan tolják az arcunkba a több órán át szagtalanító hónaljspréket és stifteket. Micsoda verseny van ebben is: ma már nem csak 24, 48, hanem már 72 órás szagtalanító „hónaljizék” is vannak. Képzeljék, a melegre aktiválódnak. Az izzadásgátlók működésének lényege ugyanis, hogy blokkolják a bőr felső rétegének pórusait, így csökkentve a felszínre jutó izzadságot. Én nem hiszek ezekben a mesékben. Mosakodni azt azért csak kell, nem csak 72 óránként.