Kellemes. Dunaújvárosból korrekt, ráérős autózással egy órán belül odaérkezhet az ember a Szelidi-tóhoz. Ki hinné, de a tó a megszületését a Dunának köszönheti. A szorgos munkáját több évezreddel ezelőtt végezte el. Jelenleg négy kilométer hosszú, százötven-kétszáz méter széles és három-négy a mélysége. Könnyen fölmelegszik. A víze gyógyhatású. A beach-re érkezőket rend és tisztaság, élvezhető vendéglátás fogadja.

Messziről hallom az árus szólóját kánonban kísérő gyermekektől „és megérkezett a friss, mézédes, amerikai főtt kukorica! Sóval, vagy anélkül kéred?” Kilesem a szerencsés kóstolók arcát, hiszen az első élményt a legnehezebb letagadni. Na, ez már valami! Ránéznek az emberre, a kísérőikre és elismerően bólintanak, majd teli szájjal is azonnal kimondják: . „Nem hiszem el, hogy ilyet ilyen finomat is lehet kapni!”

Nahát engem nem vesztek meg ilyen könnyen...

... (gondolom magamban) én is kipróbálom! Aztán akaratlanul is megismételem az előttem érkezők reakcióját… Bevallva és játékból, szívesen kötekedtem volna egy kicsit a délután hatkor is kifogástalan megjelenésű, igazi jókedvcsináló Szőnyi Ferenccel, de minden faktort csillagos ötösre teljesített. A kiskocsi melegen tartóval, tiszta eszközökkel, rémisztő hangú jelző berendezésekkel van fölszerelve. és mindegyik működött. Le a kalapokkal!

Fotó: Balogh Tamás / Dunaújvárosi Hírlap

Szánj rám egy percet Feri bácsi!

Bár a telefonom egy sokat ígérő helyszínt, a Szittyó teret írta ki a vízparttól három méterre, de miután kivártam a vásárlók rohamát, teljesen alkoholmentesen beszélgettünk. Feri bácsi elmondta:

- Itt a Szelidi-tó partján én vagyok az egyedüli főtt kukorica árus. Azt hiszem elmondhatom, hogy nem azért vagyok a termékemmel sikeres. Korábban nyilván volt rajtam kívül három-négy kukoricás, de az enyém szerencsére más volt, mint a többieké.

Megszerettek az emberek. Az én kukoricám egy kicsit egyedi. Saját termesztésű, frissen szedett, és jó minőségű. Mindketten hallottuk az előbb azt a hölgyet, aki azt mondta, hogy egyedül itt a Szelidi tónál és nálam tud enni igazi főtt kukoricát. Még mindig nagyon jó érzés ezt hallani.