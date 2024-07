Itt a nyár, nyaralunk. Reményeink szerint mindenkinek minden álma úgy valósul meg, ahogy szeretné, De sajnos az önfeledt nyaralás nem mindenkinek valósul meg. Pölöskeiné Zeleszkó Ágnes nem mindennapi élménnyel gyarapodott fiával közös olaszországi nyaralása során. Egy sajnálatos baleset következtében tapasztalatot szerzett az emberi figyelmességből és gyarlóságról, egy idegen országban történt kórházi ellátásról. Beszélt a kétségekről, a megnyugtató dolgokról és persze a mindezekből levont tanulságokról is.

Cserbenhagyták a baleset után

-Városnézésre tartottunk a gyerekemmel, és rollerrel jártuk be Cataniát. Ez volt a baleset okozója, mert ugyan én rendszeresen rollerezem, és nagyon szeretem is, de most ennek nem lett jó vége. Vígan haladtunk, amikor feltűnt, hogy egy egyirányú utcában az utca jobb oldalán parkoló autók mellett elakadásjelzővel megállt jeepjével egy hölgy. Ugyan teljesen szabálytalan volt a manővere, de én azt feltételeztem, ahogy közeledtem feléje, hogy meg tudom balról kerülni, de számításaimmal balról nyitotta ki a kocsi ajtajátm, körültekintés nélkül, pont akkor, amikor odaértem, és ezért én egy hatalmasat estem.

- Mi történt?

-Arra emlékszem, hogy az esést követően fölálltam, de néhány perc múlva elvesztettem az eszméletemet.

- Mire emlékszel ebből?

- Igazából maga az ájulás nincs meg. Odáig van meg a sztori, hogy felállok, és néhány lépést teszek a járda felé, és majd akkor vagyok a tudatomnál, amikor már fekszem a földön. A fejem előtt a gyerekem, aki az egészségügyben tanul, így próbálja dignosztizálni, hogy mekkora baj. Azt kéri, hogy tekintetemmel az ujját kövessem, meg ezt nézzem, azt nézzem. A fejem fölött állva két férfi egy törülközővel árnyékot próbál biztosítani, illetve a hátam mögött egy hölgy hideg vízzel törölgeti az arcomat.

- Ezek szerint segítettek a járókelők, amikor elájultál a baleset után?

- Igen, a járókelők igen, viszont az, aki a balesetet okozta, az eltűnt. A gyerekem azt hitte, hogy elment segítségért, de aztán autójával együtt végleg eltűnt a helyszínről. Az autóban az anyósülésen egy kisgyerek is ült, aki végignézte, hogy engem az anyja tulajdonképpen elkaszál, majd elhajt a helyszínről.