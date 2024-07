A témával részletesebben is foglalkoztunk annak kapcsán, hogy mi jelentheti a megoldást az első helyszínen, ahol a szellőzőnyílás résében telepedett meg a raj. Beszéltünk több lakóval, a közös képviselővel, a katasztrófavédelemmel, egy méhésszel és a méhészek országos egyesületével is. Lényegében felkerestük mindazokat, akik illetékesek lehetnek a témában, miközben éppen a méhek adták meg a választ azzal, hogy elköltöztek. Megoldva persze még nem lett így az ügy, ám a társasházi közös képviselő kérésére szerdára érkezett két méhész Kisapostagról, Kéri Tamás és Homoki István, valamint egy sofőr emelős járművel, akik nemcsak itt, hanem még két másik helyen is begyűjtötték a méheket.

Mint azt az előző cikkünkben is írtuk, Magyarországon mintegy 700 méhfajtát tartanak számon, ebből csupán egy a mézelő méh. A Kossuth Lajos utcai rajról pedig kiderült, hogy mézelő méhecskék és szerencsére a második helyükön (a szomszédos lépcsőháznál) nem volt szükség bontási munkálatokra a begyűjtésükhöz. A két méhész elmondta, vízzel lepermetezték őket (így nem tudtak elrepülni), s egyszerűen csak belesöpörték a kaptárba. Ez volt aznap már a harmadik befogásuk, előtte ugyanis a Bartók Béla út hátsó udvari területén, valamint a Liszt Ferenc kertben is begyűjtöttek méhrajokat. Döbbenetes volt a látvány ez utóbbi helyszínen, hiszen itt már zugépítményeket is létrehoztak a méhek, amikben körülbelül két kilogramm mézet is termeltek már.

Fotó: Kéri Tamás

Kéri Tamás és Homoki István érdeklődésünkre elmondta, mindegyik házi méh volt, valószínűleg elszabadultak, nem figyelték az anyabölcsőt. Ha egy kaptárban sok méh van, akkor is beindulhat egy rajzási hajlam, hiszen így fiatalodnak.

A begyűjtött méheket hazaviszik, és egyenlőre külön kezelik őket, mondhatni egyfajta karanténba kerülnek egészen addig, amíg megbizonyosodik, hogy nincs méhegészségügyi veszély.