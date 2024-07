Mint arról már korábban is hírt adtunk, a Tesco Magyarország Kft. immáron tizennegyedik alkalommal szervezte meg az Ön választ, mi segítünk! elnevezésű jótékonysági programját. A társadalmi felelősségvállalás jegyében hirdeti meg évente kétszer ezt az akciót az áruházlánc, amelynek során közösségi kezdeményezésekről vár pályázatokat civil szervezetektől, intézményektől. A vállalat körzetenként kiválasztja az általa legjobbnak vélt három-három projektötletet, amelyeket már biztos, hogy támogatásban részesítik. A vásárlók pedig tulajdonképpen arról voksolhatnak (a vásárlások után járó zsetonokkal), hogyan alakuljanak a dobogós helyezések, ezáltal a támogatások mértéke. Az első helyezett projektötlethez 400 ezer forint támogatást biztosít a Tesco, és a tavaszi forduló szavazatai alapján ennyivel járulnak hozzá a Petőfi Sándor Általános Iskola célkitűzéséhez.

Fotó: Laczkó Izabella

A petőfisek az iskolai udvart, azon belül is a játszóterüket szeretnék szépíteni, bővíteni. A munkálatokat már megkezdték, és mint azt Árvai Gyöngyi, az iskola igazgatónője lapunknak elmondta, első körben kilenc pedagógusukkal végezték a már meglévő játékok, szerkezetek karbantartását, felújítását, festését. Július végére várják az új játszótéri elemek szállítását, aztán augusztusban a szülőkkel közösen is tartanak egy szépítő akciót. Szeretnék, ha szeptemberre mindennel végeznének, és egy megújult játszótérrel fogadhatják a diákokat. A munkálatok teljes költségéhez az iskola alapítványa, a diákönkormányzata és a szülői szervezete is biztosít forrást.