Mára már minden intézmény, vállalat, vállalkozás jól felfogott érdeke, hogy ne csupán megszerezze a jó munkatársait, hanem meg is tartsa azokat. A megtartásban nagyon nagy szerepe van annak, hogy mennyire segíti a munkavállalókat abban, hogy munkahelyükön a munkájukra tudjanak összpontosítani, mert a gyermekük addig is a megfelelő gondozást, óvást, ellátást kapja, amíg ők dolgoznak,. Ezek voltak azok az alapértékek, amelyek életre hívták előbb a családi napköziket, amelyek egy jogszabályi váltás és változtatás után munkahelyi bölcsődékké váltak. Városunkban két intézmény tart fent ilyen jellegű szolgáltatást. Az egyik a dunaújvárosi kórház, a másik a Dunaújvárosi Egyetem. Mindkettőbe ellátogattunk. Most megpróbáljuk bemutatni, hogy az alapításokat követően hol tartanak, hová fejlődtek, s miként működnek.

100 millió a bölcsődére

A Dunaújvárosi Egyetem bölcsődéi a DuFiókák1. És a DuFiókák2. Lakói jelenleg „vendégségben” vannak. Júliusban a Zengő-bongó, augusztusban a Hétszínvirág bölcsődében. Az ok nagyon egyszerű, éppen felújítják azokat a helyiségeket, amelyeket a legfiatalabbak használnak.

Dr. András Istvántól az egyetem rektorától megtudom, hogy a Dunaújvárosi Egyetem jogelődje a Dunaújvárosi Főiskola 2011 óta családbarát munkahely, azaz nagy figyelmet fordít a munkavállalóira és hallgatóira egyaránt, így gyermekeik biztonsága, színvonalas fejlesztése is fontos számukra. Éppen ennek érdekében munkahelyi bölcsődét üzemeltetnek 2014 óta a 37-es kollégium földszintjén.

látványterv

Ezeknek a helyiségeknek a felújítása történik éppen, remélhetően szeptemberre már egy megújult, szép és még kényelmesebb helyiségeket vehetnek birtokba a csöppségek.

Benkó Marcell a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának főigazgatója a felújítás tartalmáról tájékoztatott:

– A bölcsőde felújítása a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány közötti szerződés alapján valósulhat meg 100 millió Ft értékben. A felújítás célja, hogy a bölcsőde versenyképes legyen a térségben létesített új állami bölcsődékkel szemben, de a legfontosabb, hogy minőségi szolgáltatást nyújthasson a hallgatók és oktatók, illetve az egyetem minden munkavállalója gyermekeinek.