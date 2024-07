Nap mint nap újabb kihívások elé néz az ember. Számomra most az okoz mindennapos problémát, hogy mit főzzek családunk legifjabb tagjának. Róla csak annyit: elmúlt húszéves, Szekszárdon dolgozik, ott is lakik, de nagyon sokat van Dunaújvárosban. A gondot mi okozza? Nagyon ráér. Amire korábban még nem volt példa, főzőműsorokat néz, és azok tapasztalatai alapján rendeli meg az ebédet. Időnként olyan dolgokat szeretne, amit egy profi szakácsnak sem egyszerű elkészíteni, nem hogy nekem. Elégedetlenségemnek hangot is adtam vasárnap, de győzött a fiatalság. Lekenyerezett egy XXL-es Sportszelettel. A szívem meglágyult.