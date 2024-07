Szerencsére az új szabályozás nem érinti az összes elektromos rollert, leegyszerűsítve a 25 kilogrammnál nehezebb rollerekre 14 km/óra tervezett sebesség felett kell biztosítást kötni, míg 25 km/óra tervezett sebesség felett már netto tömegtől függetlenül mindegyikre. Ugyanez a szabályozás vonatkozik minden egyéb elektromos rásegítéssel működő eszközre is, például a segwayekre és az elektromos egykerekű járművekre egyaránt. Nem kell viszont biztosítást kötni az elektromos rásegítéssel működő (pedelec) kerékpárokra, a kizárólag mozgáskorlátozott személyek használatára szánt kerekesszékes járművekre, valamint a mozgáskorlátozott személy által vezetett e-mopedekre sem.

Miért van rá szükség? Szükség van rá?

Az elsőre talán furcsának tűnő szabályozás bevezetésére az egyre gyakoribb balesetek és károkozások miatt volt szükség. Az elektromos rollerek igencsak nagy számban jelentek meg az utcákon, nem meglepő hát, hogy a kapcsolódó balesetek száma is megnövekedett. Az Európai Unio direktívája nyomatékosította a tagállamok számára a biztosítás bevezetését, hogy a káreseteknél könnyebben behajthatók legyenek a kártérítési összegek. De számszerűsítsünk! A rendőrségnek már rendelkezésre állnak az idei év első négy hónapjának adatai az elektromos roller részvételével történt személyi sérüléses balesetekről: január elsejétől április 30-ig összesen 117 (januárban 10, februárban 20, márciusban 37, áprilisban 50) olyan személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, amelyben elektromotoros roller (e-roller) vett részt. Ezeknél a baleseteknél 96 esetben magyar állampolgár volt a roller vezetője és csak 21-nél külföldi. A baleset okozója 97 esetben volt a rollert vezető személy, ráadásul 22 esetben ittas is volt.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Mindemellett a józan ész is azt diktálja, hogy kössünk biztosítást, ugyanis az elektromos rollerek balesetveszélyesek lehetnek, különösen a forgalmas városi utakon. A biztosítás fedezi a balesetekből eredő károkat, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Mindemellett az elektromos rollerek egészen könnyű célpontok a tolvajok számára. Egy jó biztosítás segíthet fedezni a lopás okozta veszteségeket is. De ugyebár nem amellett kell érvelni, hogy meg kell kötni a biztosítást, hiszen az új törvények értelmében kötelező biztosítás nélkül nem használhatja senki a rollereket, aki ezt nem teszi meg komoly pénzbüntetésekkel számolhat. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) szerint nem csak azért fontos kifizetni az elektromos rollerek kötelező biztosítását, hogy megússzuk a büntetést, hanem azért is, mert a rollerekkel akár többmilliós kárt is lehet okozni. A baleset pedig szinte kódolva van, az egészen kisméretű kerekek kombója a rossz minőségű útburkolattal szinte garantálja, hogy előbb-utóbb minden használó átél egy kisebb-nagyobb balesetet. Fontos kiemelni azonban, hogy a kötelező biztosítás csak a másoknak okozott károkat téríti meg, a rollert használóknak érdemes balesetbiztosítást is kötni a kötelező mellé. Tehát nem igazán érdemes elmulasztani a kötelező biztosítás megkötését az érintett rollerekre. A díjak viszonylag alacsonyak, cserébe akár több millió forintos károkozás esetén is megfelelő védelmet nyújtanak. Egy nagyobb teljesítményű roller komolyabb sebességgel sérüléseket okozhat a többi járókelőnek, de komoly kárt tud okozni más járművekben is.