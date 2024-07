Lecserélték a horgásztanya épületének tetőhéjazatát és csapadékelvezető csatornáit, új nyílászárókat szereltek fel, korszerűsítették a fűtésrendszert hűtő-fűtő berendezésekkel, szigetelést kaptak épületeik, rácsatlakoztak a központi szennyvízelvezető hálózatra. Térköves borítást kapott a parkoló, és a tanya előtti előkerült is modernebb virágágyásokkal szépült. Mindez egy elképesztő társadalmi összefogásnak köszönhetően valósult meg, egy olyanban, ami ma már unikálisnak számít.

Fotó: Laczkó Izabella

Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke előhalászta a teljes kapcsolatrendszerét, és egyenként kereste meg a cégeket, vállalkozásokat, magánszemélyeket, akikről úgy gondolta, fontosnak tartják a lokálpatrióta hozzáállást, maguk is szeretnének tenni valamit a közösség érdekében, háttérbe szorítva egyéni érdekeiket. Még őt is meglepte, mennyien álltak az ügy mellé, lemondva a profitról, beszerzési áron, vagy legalább olcsóbban adták a szükséges anyagokat, és az sem volt ritka, hogy teljesen ingyen adták a munkát, alapanyagot, mindent. Ahogy például Széles Balázs, aki cégével egy stég teljes bekerülési költségét magára vállalta a munkálatokkal együtt, mindösszesen több millió forint értékben. Akadt, akik a festékek nagykereskedelmi áron való beszerzésében segített, volt aki szakembereket biztosított a munkálatokhoz, volt, aki faanyagot, vasanyagot, betonvas hálót, betont, térkövet, gépeket a beemeléshez, de akadt olyan cég is, aki szakvéleményével spórolt meg közel negyvenmillió forintot az egyesületnek, mert kiderült, hogy bizonyos munkákat el sem kell végezni, de olyan is akadtak, akik a magánvagyonából adott a felmerülő költségekre adományt. Ráadásul ez az összefogás viszonylag rövid idő alatt jött létre, amiből tisztán látszik, hogy a résztvevők nem hezitáltak azon, hogy az ügy mellé álljanak-e. Óriási dolog ez a kapitalista szemléletű világban, amelynek alapszabályai közé tartozik a profit felhalmozása, az egyén érdekeinek előtérbe helyezése.