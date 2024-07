Szabolcs Lászlóval, a projekt műszaki ellenőrével beszélgettünk a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél, ahol jelenleg a munkák központi helyszíne található. A kisapostagi vízfolyás mederrendezésének megkezdése és a Petőfi utcai járda Széchenyi utcához való csatlakozása miatt összpontosították ide az erőforrásokat. Ezen felül örömmel számolhatunk be arról is, hogy megkezdődött az ivóvíz rekonstrukció első üteme a Széchenyi utcában. A helyszínen ivóvízaknákat, mederelemeket és félig elkészült járdát lehet látni, amelyek a Kossuth utca felé haladnak. Tervezik a buszmegálló áttelepítését is a Shalbert Alapítvány kis háza mellé, az új járdára, hogy az utasok biztonságosan tudjanak leszállni a buszról. A buszmegállónál egy támfalat is építenek majd, hogy biztosítsák a „hegyoldal” stabilitását.

Kisapostag dombos területe mindig kihívás elé állítja a munkásokat, amit a két héttel ezelőtti nagy esőzés és az általa hozott hordalék is bizonyított. Ez az időjárási esemény hátráltatja a mederrendezési munkákat, mivel a patakban még mindig magas a vízszint, és az iszapot sem sikerült teljesen eltávolítani. Továbbra is nagy ütemben dolgoznak, az ivóvíz rekonstrukció, akadályozzák a Széchenyi és Petőfi utca építésének haladását.

Az ivóvíz rekonstrukció, bár nem része a TOP-os beruházásnak, szükséges volt a biztonságos ivóvízhálózat megteremtése érdekében a Széchenyi utcában. Ez a munka megakadályozza a későbbi havária eseményeket és a folyamatos burkolatbontásokat is. Az önkormányzat saját forrásból finanszírozza a munkálatokat, amelyeket már el is kezdtek. A provizor vezeték kiépítése folyamatban van, amelyen keresztül a lakosok ivóvizet kapnak a gerincvezeték és házi bekötések felújításának ideje alatt. A nyomáspróba és vízminta megfelelő eredményeket mutatott, így a provizor vezeték használatba vétele után kezdődhet a rekonstrukció. Az utcában található közműfedettség azonban jelentős problémát okoz, különösen a gázvezetékek nem várt nyomvonala, ami lassíthatja a munkát. Remélik, hogy augusztus közepére befejeződik, és folytatódhat az útépítés.