Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

- Most már a főigazgatói székében ül, és ott beszélgetünk. Milyen tervvel, koncepcióval jött ide?

- Rengeteg tervem, elképzelésem van. Szeretnék szabad energiákat felszabadítani. Hiszem és vallom, hogy az igazgató kollégákban van kreativitás, van több tetterő, és remélem, hogy mindezeket elő tudom majd hívni. Szeretnék úgy működni, mint egy jó katalizátor. Célom, hogy még jobban összekössem az iskolákat az iparkamarán keresztül a kkv és a nagyvállalati szektorral. Szeretném, ha minél jobban meg tudnánk felelni a gazdaság kihívásainak. Szeretnék közelebb kerülni a tantestületekhez is. Főigazgató szerintem még Dunaújvárosban nem tervezett olyan jelenlétet az intézmények életében, mint amit én tervezek.

- Mi a jövője a szakképzésnek?

- A szakképzés jövője szerintem egy nagyon fontos stratégiai felismerés. Korábbi évtizedekben azt hallhattuk, hogy akinek nincs gimnáziumi érettségije, az semmit nem ér. Aztán kiderült, hogy nem minden gyereknek ad a gimnázium megfelelő életpályára lehetőséget. Ezzel szemben a szakképzésben már a tanulmányi idejük alatt is elkezdhetnek egzisztenciát építeni. Később pedig egy kiszámítható, tervezhető életpályára léphetnek. Néha zavarba ejtő összegeket hallunk arról, hogy egy pályakezdő burkoló, hegesztő vagy villanyszerelő srác mennyit tud keresni havonta.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

- Irigykedik?

- Majdnem, hogy csak, igen. Én azt gondolom, hogy most már van becsülete a kétkezi munkának Magyarországon, és ez így rendben is van.

- Tehát ismeri a helyzetet, ismeri azokat a feladatokat is, amiket meg kell oldani. Azért azt is szóba kell hozni, hogy ősztől önkormányzati képviselő is lesz…

- Régóta foglalkoztam, foglalkozom politikával. Nyilván volt olyan városvezetés, amely oktatási kérdésekben megkérdezte a véleményemet, és van olyan városvezetés, amely nem. Most, mint képviselő, majd elmondhatom, és el is mondom a véleményemet. Nyilván a politikát nem hozom be a szakképzési centrumba, a Keribe se hoztam be, de az oktatást képviselni fogom a közéletben.

- Milyen nehézségre számít ebben az új pozícióban?