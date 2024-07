Egy szolid, csinos, csendes hölgyként ülsz mellettünk. Szinte hihetetlen, hogy egy vízi harcossá tudsz átalakulni!

– Az ott abban a pillanatban kezdődik, amikor a vízbe ugrunk. Akkor már nem egy játéknak tekintjük, hanem mert győzni szeretnénk, ezért egy küzdelemnek. Igaz közben szeretnénk jól is érezni magunkat.

Miről álmodsz ilyen fiatalon?

– Nyilván a legfontosabb, hogy a válogatottba kerülhessek, de egy nagy álmom az Olimpia!

Soha nem baj, ha az embernek van egy példaképe. A tiéd kicsoda?

– Az enyém a Keszthelyi Rita! Az én álomposztomon fantasztikusan játszik.

Rengeteg munkából születik a sikeretek

– Hetente tizenkét edzésünk van. erre az évre kaptunk heti egy nap pihenőt és így jött ki a napi három edzés. Ez bizony szellemileg is eléggé megterhelő. nagy szükségünk van a pihenésre és az elegendő alvásra. Mellette a tanulásra és az olvasásra is igyekezek időt szakítani. nagyon jó az iskolánk és benne az osztályközösségünk is. Az idén az országos bajnokságban sajnos nem sikerült a négybe jutnunk, de utána minden meccsünket megnyertük. Majd jövőre jobban odafigyelünk, jobban akarunk és bízunk a társainkban. Most a nyári szünetben lesz egy kis szabadidőnk, elmegyünk biciklizni és a helyi strandra is úszni egy kicsit. Örömöt és nyugalmat ad.

Fotó: Balogh Tamás

Lipták Sára a nővére nyomdokait követi. Ő is a Pannon diákja. Tizenhárom éves, most kezdi a Kis gimit. Ebben a szezonban két jelentős eredményt is elért: a 2009-esekkel megnyerték az országos bajnokságot és vendégjátékosként a fehérváriakkal a HaBaWaBa Internationalt Olaszországban. A DFVE, gyermek korosztály játékosa, edzője: Schmidt Tamás.

– A nővérem előbbre jár a sportban és a tanulmányokban is, jól kijövünk egymással, akár barátomnak is mondhatnám. Előbb együtt úsztunk, amit nagyon szerettem, aztán őt áthívták vízilabdázni. Én is kipróbálhattam és nagyon megtetszett. Egyszerre űztük mindkét sportágat. Már az elején úgy éreztem, hogy befogadtak a csapattársaim. Az edzésszámom ugyanannyi, mint a nővéreméké, heti tizenkettő. Az az álmom, hogy válogatott legyek és minél jobb eredményeket érhessek el velük együtt. Az idei szezonunk legnagyobb sikere, hogy lányok között U13-ban a Fehérvár csapatával megnyertük a HaBaWaBa Internationalt Olaszországban. A klubunkból ketten játszottunk a csapatukból Mihók Mandulával. Előtte több közös edzésen vettünk részt ezért ott már jól megértettük egymást. Egy hét alatt tizenhat meccset játszottunk. Az iskolai feladatok is nagyon komolyak. Mivel nagyon kevés időnk jut a tanulásra, főleg az órákon kell nagyon koncentrálni ahhoz, hogy rendben legyen a tanulmányi eredményem is. A kedvenc tantárgyam az angol nyelv.