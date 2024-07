A lecsó azért is jó választás, mert nem csak otthon a konyhában, hanem a kertben, bográcsban, vagy tárcsán is elkészíthető. Ez utóbbi egy kicsit furcsának tűnhet, de tapasztalatból tudom, érdemes belevágni, mivel különleges ízt ad az ételnek ez az elkészítési mód. Egyébként nagy különbség nincs a hagyományos módon és a tárcsán készült lecsó között, komolyabb eltérés abból adódik, hogy ezúttal nem főzzük, hanem sütjük az alapanyagokat. A hagymát félfőre (félhold) vágjuk, és zsiradékon megdinszteljük. Előbb a kockára vágott paprikát, majd a héjától megszabadított paradicsomot sütjük meg. A végén őrölt pirospaprikával, sóval, borssal, köménnyel fűszerezzük az ételt. A tárcsás elkészítési mód esetében is gazdagíthatjuk a lecsónkat virslivel, tarhonyával, rizzsel, de jelen esetben külön kell az „adalékot” elkészíteni, és utólag hozzáadni a lecsóhoz. Tojást viszont hagyományos módon üthetünk rá.