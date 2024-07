Közösségi médiában keresték a sérülést szenvedettek hozzátartozói az Arany János utcában rájuk támadó kutya gazdáját. Elsősorban azért, hogy hozzájuthassanak az ebe oltási könyvéhez. Másodsorban azért, hogy megakadályozzák, hogy másokra is rátámadjanak az utcára kiengedett vagy kiszökött ebek.

„A feljelentés megtörtént de mindenképpen sürgősen szükség lenne a kutya oltási könyvére, hogy ne kelljen végigvinni az oltássorozatot! Nem utolsó sorban aki arra jár legyen nagyon óvatos! Bár egy szinte semmiből előrohanó kutyára nehéz számítani.”

Voltak, akik számára a helyzet nem volt ismeretlen többen hozzá is fűzték:

„Köztudomású tény, hogy azon az útszakaszon az a kutyapár szabadon járkál az utcán, nincsenek elzárva. Nagyon sokszor támadják és harapják meg az arra járó gyanútlan embereket, pl. családtagomat is. ...Erősen valószínűsíthető, hogy azok a kutyák továbbra is támadólag tudnak fellépni az arra járókkal szemben, amennyiben a vélelmezhető gazdájuk érdemi hatósági, hivatali fellépés hiányában ezután is az utcára engedi a kutyákat. A harapós, elvadult kutyák ismétlődő, évek óta tartó támadásai jelzik, hogy a gazdájukkal szemben nem lehetett a kutyák közterületről való eltávolítását eredményező önkormányzati-, közterületfelügyeleti-, rendőrségi eljárást végigvinni. Ideje lenne áldozatsegítő irodát nyitni a harapós kutyák áldozatai segítése érdekében!

- Tényleg nagyon sok kutyatámadás van? - tettük fel a kérdést dr. Szlávik Ferencnek, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály osztályvezető főállatorvosának. A válaszában elmondta:

- Mi azokról az esetekről értesülünk, amelyeket hozzánk vagy a rendőrségre, illetve a baleseti sebészetre bejelentenek. Az adataink szerint azonban semmivel sem több az ilyen jellegű támadás, mint akár negyven éve. Az biztos, hogy a közösségi média nyilvánossága miatt sokan úgy érzékelhetik, mintha jóval több kutyatámadás lenne, de ez nem így van. Természetesen én csak a látókörünkbe jutott támadásokról tudok.