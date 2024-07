Befejeződött a labdarúgó Eb. Számomra nem okozott csalódást, de nem is őrzöm majd különösebben az emlékezetemben. A magyar válogatottnak szurkoltam, bíztam benne, hogy túléli a csoportkört, de ahogy mondani szokás, a jegenyefák sem nőnek az égig – kiestünk, körülbelül ennyit is tud ez a csapat. Utána szinte minden meccsbe belenéztem, de igazán nem tudtak a látottak a tv elé kötni. Ha most megkérdeznék tőlem, mire emlékszem az Eb-vel kapcsolatban, három dolgot tudnék mondani. A nyitómeccsünkön a Svájc ellen mutatott borzalmas játék, Varga Barnabás sérülése, és a skótoknak a 100. percben lőtt gólunk. Ennyi és semmi több.