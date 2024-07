Immár hagyományosnak mondható módon, a szegedi kajak-kenu központban, a Maty-éren rendezték meg az úszók nyíltvízi országos bajnokságát. A korosztályos úszók számára nagy volt a tét, ugynis itt dőlt el, ki indulhat a július 12-14-ei bécsi junior Európa-bajnokságon. A válogatási elvek értelmében az első két helyezett automatikus indulója lett a kontinestornának, a harmadik akkor, ha az időeredménye megfelel a nemzetközi szintnek. Azonban itt egyedi kapitányi döntés is születhet.

Eszenyi Léna (balra) és Nagy Emma az U14-15-ös korosztályban indult

Fotó: MÚSZ/Kovács Anikó

Az ob-n több korosztálynak rendeztek versenyt, csak a távok voltak mások az elképesztő melegben, ami miatt a víz hőfoka is igen magas volt – 29 fok –, így alaposan próbára tette az indulókat. A 14-15 évesek 5 kilométert, a 16-17 évesek 7,5 kilométert, míg a 18 év felettiek a klasszikus 10 kilométeres távot úszták le Szegeden.

A Dunaújvárosi Központi Sportegyesületet kilencen képviselték: Markovics Benedek (2007), Bor Tamás László (2008), Kurucz Péter (2008), Eszenyi Léna (2009), Nagy Emma (2010), Eszenyi Ábel (2005), Nagy Péter (2010), Kenyér Lilla (2006), illetve Kovács-Seres Hunor (2006).

A 10 km-es távon tehát együtt indult a felnőttekkel, a legnagyobb hazai klasszisokkal az U18-19-es mezőny, a DKSE-ből Kovács-Seres Hunor és Eszenyi Ábel. Hunor remekül kezdett, korosztályának tagjait gyorsan maga mögé utasította, s egészen a harmadik körig tartani tudta a tempót az élen haladó felnőttekkel is. Utána ugyan kicsit felfáradt, de így is sikerült növelni az előnyét kortársai előtt, s végül nagyon magabiztos győzelemmel szerzett újabb bajnoki címet korosztályában. A mögötte érkező Poteczin Dániel előtt majd’ három perccel csapott be a célba, Eszenyi Ábel az ötödik lett.

Fotó: MÚSZ/Kovács Anikó

Viszonyításképpen: Kovács-Seres időeredményének értékét mutatja, hogy ezzel a felnőtteknél ötödik lett volna.

Egyébként a versenyen a veszprémi triót nem lehetett megfogni, Betlehem Dávid két héttel az Eb után megint a legjobbnak bizonyult, Sárkány Zalán lett a második, Rasovszky Kristóf pedig harmadikként ért be.

Ami a többieket illeti, az U16-17-es korosztály mezőnyében tizenegyedik lett Kurucz Péter, Bor Tamás pedig a tizenharmadik, míg Markovics Benedek nem ért be a célba. Az U14-15-ös korcsoportban Nagy Péter nyolcadikként zárt. Ugyanitt a női mezőnyben Eszenyi Léna ötödikként zárta a futamot, Nagy Emma tizennegyedikként.