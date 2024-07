Tisztázzuk a fogalmakat!

Az olyan mikromobilitási eszközök, mint az elektromos roller, sokat javíthatnak a nagyvárosok lassan káoszba fulladó közlekedési helyzetén, azonban a meglehetősen hiányos szabályozás miatt ma még inkább csak erősítik a káoszt. Július 16-ától egy kicsit tisztul a kép, ugyanis kötelező biztosítást kell kötni ezekre az eszközökre is. Pontosabban nem mindre. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (kgfb) szóló 2009.évi LXII. törvény új rendelkezései a hónap közepén életbe lépnek, ám a kategóriákat tisztázó rendelet viszont még nem jött ki.

Nem csoda tehát, ha egyelőre még csak a biztosítók egy része tette közzé az erre vonatkozó díjakat, a többiek úgy tűnik, kivárnak. Annyi már bizonyosnak tűnik, hogy a kizárólag emberi erővel működtetett járművekre továbbra sem kell biztosítást fizetni, a gördeszkákra és az elektromos rásegítéssel működő kerékpárokra ezentúl sem lesz a biztosítás kötelező, az olyan járművekre viszont biztosítást kell kötni, amelyeknek a legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, vagy a legnagyobb saját tömege meghaladja a 25 kilót és legnagyobb tervezési sebessége a 14 km/h-t. Fontos tudni, hogy a tulajdonos, illetve az üzembentartó kötelessége utánanézni, hogy az általa használt jármű beletartozik-e a jogszabály által előírtak közé, az ő kötelessége a biztosítást megkötni. Borítékolhatóan érdekes helyzetek fog okozni az a kitétel is, hogy a nyilvántartásba nem vett, rendszám nélküli járművek (nincs rendszáma) esetében (ilyen a roller és a segway is) a törvény úgy határoz, hogy a használó is üzembentartónak minősül. Tehát a kölcsönkapott, biztosítás nélküli rollerrel okozott kárért is mi vagyunk a felelősek, ha mi használjuk azt. Ez majd a gyerekek esetében okozhat különleges helyzeteket például.

Szükség van rá?

Kérdés persze ez esetben is az, hogy a hatóságok milyen szigorral lépnek majd fel ennek ellenőrzésére. Ma még sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a segédmotoros kerékpárokra is kell kötni kötelező biztosítást, kérdés, hogy az áprilisi bejelentés óta eltelt néhány hónap vajon elegendő lesz-e, hogy beépüljön a köztudatba ez a fontos szabályozás. Merthogy ez bizony az - még ha sokakat kényelmetlenül érint is -, ugyanis meglehetősen sok a rolleres baleset. Legnagyobb számban (a Groupama értesülése szerint), mintegy nyolcvan százalékban elesések miatt keletkeznek sérülések Magyarországon, de ez a szám Helsinkiben 86, Koppenhágában a 87 százalékot is eléri. A következő leggyakrabban bekövetkező baleseti csoport aza, amikor álló, vagy mozgó tárggyal ütközik a rolleres. És ez az álló, vagy mozgó tárgy bizony lehet egy több tízmilliós autó is, aminek a javítási költsége igencsak tetemes lehet. Azt talán mondanunk sem kell, hogy a balesetek jó része alkoholos befolyásoltság alatt következik be. Azonban nem csak tárgyakkal ütköznek a rolleresek, meglehetősen gyakori az is, hogy járókelőket sodornak, vagy ütnek el, sőt, még olyan is előfordul, hogy a járda közepén, vagy a kerékpárúton otthagyott roller miatt következik be valamilyen baleset. Szóval, nagyon is időszerű volt a kötelező biztosítás bevezetése.