– A sportból mennyi maradt meg?

– A médiát illetően a Sport TV Heti helyzet című műsorának rendszeres vendége vagyok, a Sport plusz Fociban is megjelenek, de az MLSZ Jogi Bizottságának is tagja vagyok. Ennyi elég is a munka mellett, az élet komoly jelzést adott erre.

– Milyen jelzést?

– A Covid után a fél arcom lebénult egy Ramsey–Hunt-szindróma nevű betegség miatt.

Egy év és két hónap alatt jöttem ki belőle, lelkileg majdnem belehaltam, és köze van a stresszhez. Tanácsolták a minél több mozgást, a következő nyáron elmentem a színészválogatottal focizni, a labda eltalálta a szememet, hátsó üvegtesti határhártya-leválás lett belőle. Eddig azt sem tudtam, hogy ilyen betegségek léteznek.

Elek Ilona doktornő mentette meg a szememet. Ezután átestem egy térdműtéten, az orvos azt mondta, mondaná, hogy porcleválás, de nem teheti, mert nincsen porcom. Három rossz nyárt követően most először érzem újra a felszabadultságot.

– Ilyenkor szokták mondani, hogy a sok rossz megváltoztatja az értékrendet.

– Van benne valami. Szabó Lőrinc azzal zárja Különbéke című versét, hogy „egyre jobban kezdem szeretni a gyerekeket”, és én is így vagyok ezzel. Nemcsak a saját két fiamtól vagyok elbűvölve, hanem a tanítványaimtól is a Pázmányon. A közhiedelemmel szemben rengeteg a hihetetlenül okos, nyitott, nálunk jóval rátermettebb fiatal, akik tökéletesen kiismerik magukat a mai élet kihívásai között. Óriási ajándék, hogy közöttük lehetek, és mindig is szerettem jó csapat tagja lenni.

Forrás: magyarnemzet.hu