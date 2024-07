Mindannyian egyetértünk azzal, hogy a jó szakembereket meg kell fizetni, bármilyen szakmát is képviselnek. De mostanában egyre több kókler, egyre több lehúzós „mester” van jelen a piacon. Nagyon sokan – feltehetően nem is rendelkeznek megfelelő szakképzettséggel, legfeljebb láttak mestert, aki értett is hozzá. A szakemberhiány kedvez a végzettség és a képzettség nélküli munkaerőnek legalábbis egyelőre illetve rövid ideig. Akik nem megfelelő munkát végeznek, azok reményeink szerint kikopnak a szakmákból. Éppen ezért van kiemelt jelentősége, a szakképzésnek, a szakemberképzésnek. Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskolában számos szakmát oktatnak. Az asztalosokról és az asztalos szakmáról beszélgettünk Jeszenői Róbert gyakorlatioktatás-vezetővel.