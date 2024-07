Sokan megfordultak itt, folyamatos volt a nyüzsgés, mindig volt tennivaló, azonban június 30-án kiürült az épület. Teljesen érthető ezért a melankolikusabb hangulat a humanitárius csapat tagjainál, akik 2022 júliusától végezték ezt a példaértékű szolgálatot teljes egészében Dunaújvárosban.

Egy évvel ezelőtt

Legutóbb 2023 áprilisában érkeztek újabb ukrán menekültek nagyobb létszámban az Erdő sori szállóra. Két oka volt ennek: egyrészt megszűnt addigra a rövid távra szóló Airbnb-s magánszállások lehetősége, másrészt a pénzügyi források biztosítása és a feladatok átcsoportosítása miatt arról született döntést, hogy a Vöröskereszt újabb egy évig végzi a menekültek ellátását, köztük három vidéki helyszínen, Oroszlányban, Győrben és Dunaújvárosban. Erre az egy évvel meghosszabbított időszakra az unió és a magyar kormány biztosította a forrást, "A Magyar Vöröskereszt Menekülttámogatási és Integrációs Programja" által.

A tavalyi rendelkezés a gyakorlatban azt jelentette nálunk, hogy a negyvenöt ellátott mellé még újabb negyvennégy személyt fogadtak, s amelyhez meg kellett nyitni az Erdő sori épület harmadik szintjét is.

Nyüzsgés helyett csend

Most lezárult számukra egy korszak. Feth Katalin, a Vöröskereszt területi szervezetének vezetője elmondta, az utoló szakaszban negyvenkét személyről gondoskodtak. Minden itt lévő család kapott központi (albérleti-megélhetési) támogatást, hogy segítsék a továbblépésüket. A nálunk elszállásolt menekültek közül voltak, akik hazamentek Ukrajnába; voltak, akik más magyarországi városba, Budapestre vagy éppen Debrecenbe költöztek; és voltak olyanok is, akik már olyan mértékben beilleszkedtek, hogy itt maradtak albérletben és dolgoznak tovább térségi vállalatoknál.

- A nagy nyüzsgés után furcsa most ez a csend- jegyezte meg Feth Kata. A Vöröskereszt munkatársaiban minden bizonnyal vegyes érzések kavarognak, több szempontból is. Egyrészt azért, mert a búcsú, az elválás sosem könnyű. Ők nem pusztán a menekültek ellátását végezték, hanem egymás mindennapi életének részeivé is váltak. Megannyi közös élménnyel gazdagodtak, megéltek együtt karácsonyokat, születésnapi ünnepeket, sportos-játékos rendezvényeket, osztoztak egymás örömében- szomorúságában, sőt, 2023. január 31-én itt született meg egy ukrán család gyermeke, Mytrovych Dániel is. Segítették őket a beilleszkedésben, a társadalmi integrációban (az Erdő sori szállón lévők közül a férfiak mind munkát vállaltak, több nő is dolgozott már, a gyermekek pedig óvodába, iskolába jártak).